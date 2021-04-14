RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Faizsiz ev nasıl alınır? Ev hayali kuranlar yaşadı! Onlarca şirketten BDDK'ya faizsiz konut ve araç sistemi başvurusu: İşte o şirketler

Bankadan kredi alarak yüksek faiz oranlarının sağladığı zorluklarla uğraşamayabilirsiniz. Faizsiz sistemler, size hem evin asıl maliyette alınmasını hem de ek masraflardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu bağlamda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olan Tasarruf Finansman Sistemi'ne ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Bunun üzerine 23'ü tek başına ve 12'si ise 4 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruda bulundu. İntibak başvurusunda bulunan şirketlerden İstek Evim ve Varlıkevim, Varlıkevim Gayrimenkul çatısı altında birleşirken İktisatevim, Pamuk Evim, Vizyonevim ve Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul, İktisatevim Gayrimenkul olarak başvuru yaptı.

14.04.2021 08:04 - Son Güncelleme: 14.04.2021 08:04
Faizsiz ev nasıl alınır? Ev hayali kuranlar yaşadı! Onlarca şirketten BDDK'ya faizsiz konut ve araç sistemi başvurusu: İşte o şirketler

Faiz ödemeden ev alma imkanlarından yararlanmak istiyorsanız, konut kredisinden önce destek ailesinin avantajlarını inceleyebilirsiniz. İstanbul ve Türkiye'nin birçok yerinden konut sahibi olabilir, hayallerinizdeki konforlu eve sahip olabilirsiniz. Size sunulacak seçenekler ve ödeme kolaylıklarıyla sadece bir başvuruyla bütçenize göre ev imkanları sunulacak, ödeme planı hazırlanarak kısa zamanda evinizi teslim almanız sağlanacaktır. Faizsiz konut ve araç sistemi olarak da bilinen Tasarruf Finansman Sistemi'ne ilişkin beklenen kanun yürürlüğe girdi. Bunun üzerine 35 şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulundu. İşte o şirketler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faizsiz ev nasıl alınır? Ev hayali kuranlar yaşadı! Onlarca şirketten BDDK'ya faizsiz konut ve araç sistemi başvurusu: İşte o şirketler

Birevim ve Çözüm Tasarruf da Birevim markası altında birleşme sağladı. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, Birlikbirikim Gayrimenkul ve Gelecek Tasarruf Gelecek Tasarruf çatısında birleşti.

Faizsiz ev nasıl alınır? Ev hayali kuranlar yaşadı! Onlarca şirketten BDDK'ya faizsiz konut ve araç sistemi başvurusu: İşte o şirketler

Destekevim ve Güvence Tasarruf ise Destekevim Gayrimenkul olarak intibak başvurusunda bulundu. Tasarruf finansman şirketlerinin BDDK'ya intibak için verilen 1 aylık başvuru süresi dolarken şirketler, 6 ay boyunca incelenecek ve başvurular sonuçlanacak.

Faizsiz ev nasıl alınır? Ev hayali kuranlar yaşadı! Onlarca şirketten BDDK'ya faizsiz konut ve araç sistemi başvurusu: İşte o şirketler

BDDK'nın süreyi 6 ay daha uzatma hakkı bulunuyor. İntibak süresine başvuruda bulunmayan ve faaliyete devam eden şirketler hakkında da "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem yapılacak.

Faizsiz ev nasıl alınır? Ev hayali kuranlar yaşadı! Onlarca şirketten BDDK'ya faizsiz konut ve araç sistemi başvurusu: İşte o şirketler

Vatandaşların mağduriyetinin önüne geçme amacıyla intibak başvurusunda bulunan şirketler arasında yer almayan gerçek ve tüzel kişilere itibar etmemesi uyarısında bulunulan BDDK yetkilileri, bu kapsamdaki eylemleri gerçekleştirenlerin BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer ayrıca, tasarruf finansman şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altına alınmadığı, mevduat gibi değerlendirilmemesi gerekildiğini, sadece gözetim ve denetimin BDDK'da olacağı hususunda vatandaşları uyardı.