Faizsiz ev nasıl alınır? Ev hayali kuranlar yaşadı! Onlarca şirketten BDDK'ya faizsiz konut ve araç sistemi başvurusu: İşte o şirketler

Bankadan kredi alarak yüksek faiz oranlarının sağladığı zorluklarla uğraşamayabilirsiniz. Faizsiz sistemler, size hem evin asıl maliyette alınmasını hem de ek masraflardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu bağlamda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olan Tasarruf Finansman Sistemi'ne ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Bunun üzerine 23'ü tek başına ve 12'si ise 4 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruda bulundu. İntibak başvurusunda bulunan şirketlerden İstek Evim ve Varlıkevim, Varlıkevim Gayrimenkul çatısı altında birleşirken İktisatevim, Pamuk Evim, Vizyonevim ve Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul, İktisatevim Gayrimenkul olarak başvuru yaptı.

14.04.2021 08:04 - Son Güncelleme: 14.04.2021 08:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





