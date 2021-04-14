Faizsiz ev nasıl alınır? Ev hayali kuranlar yaşadı! Onlarca şirketten BDDK'ya faizsiz konut ve araç sistemi başvurusu: İşte o şirketler
Bankadan kredi alarak yüksek faiz oranlarının sağladığı zorluklarla uğraşamayabilirsiniz. Faizsiz sistemler, size hem evin asıl maliyette alınmasını hem de ek masraflardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu bağlamda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olan Tasarruf Finansman Sistemi'ne ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Bunun üzerine 23'ü tek başına ve 12'si ise 4 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruda bulundu. İntibak başvurusunda bulunan şirketlerden İstek Evim ve Varlıkevim, Varlıkevim Gayrimenkul çatısı altında birleşirken İktisatevim, Pamuk Evim, Vizyonevim ve Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul, İktisatevim Gayrimenkul olarak başvuru yaptı.
Faiz ödemeden ev alma imkanlarından yararlanmak istiyorsanız, konut kredisinden önce destek ailesinin avantajlarını inceleyebilirsiniz. İstanbul ve Türkiye'nin birçok yerinden konut sahibi olabilir, hayallerinizdeki konforlu eve sahip olabilirsiniz. Size sunulacak seçenekler ve ödeme kolaylıklarıyla sadece bir başvuruyla bütçenize göre ev imkanları sunulacak, ödeme planı hazırlanarak kısa zamanda evinizi teslim almanız sağlanacaktır. Faizsiz konut ve araç sistemi olarak da bilinen Tasarruf Finansman Sistemi'ne ilişkin beklenen kanun yürürlüğe girdi. Bunun üzerine 35 şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulundu. İşte o şirketler...
Vatandaşların mağduriyetinin önüne geçme amacıyla intibak başvurusunda bulunan şirketler arasında yer almayan gerçek ve tüzel kişilere itibar etmemesi uyarısında bulunulan BDDK yetkilileri, bu kapsamdaki eylemleri gerçekleştirenlerin BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Yetkililer ayrıca, tasarruf finansman şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altına alınmadığı, mevduat gibi değerlendirilmemesi gerekildiğini, sadece gözetim ve denetimin BDDK'da olacağı hususunda vatandaşları uyardı.