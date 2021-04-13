RAMAZAN İMSAKİYE
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Başvurular başladı! Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Bu yıl kaç kişi alınacak? İŞKUR bekçi alımı başvuru ekranı!

Bekçi alımı ne zaman 2021? Sorusu arama motorlarından aratılmaya başlandı. Bekçi adayları İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Öte yandan, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediyor. Alınan bilgiye göre, bekçi olmak isteyen adaylar 16 ilde görev alacağı belirtildi. Peki, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

13.04.2021 11:23 - Son Güncelleme: 13.04.2021 11:23
Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte İŞKUR bekçi ilanı başvuru ekranı

Bekçi alımı ne zaman 2021? Sorusu arama motorlarından aratılmaya başlandı. Bekçi adayları İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Öte yandan, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediyor. Alınan bilgiye göre, bekçi olmak isteyen adaylar 16 ilde görev alacağı belirtildi. Peki, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

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Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte İŞKUR bekçi ilanı başvuru ekranı

HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK 2021?

İŞKUR bekçi alım ilanlarına göre şu bekçi alımları yapılacak olan 16 il şöyle:

İstanbul,
Aydın,
İzmir,
Kocaeli,
Denizli,
Bursa,
Konya,
Gaziantep,

Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte İŞKUR bekçi ilanı başvuru ekranı

Tekirdağ,
Hatay,
Antalya,
Balıkesir,
Muğla,
Eskişehir,
Manisa,
Uşak

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte İŞKUR bekçi ilanı başvuru ekranı

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bu sene gerçekleştirilmesi beklenen bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde olacak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte İŞKUR bekçi ilanı başvuru ekranı

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,