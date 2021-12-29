Altınlarını TL’ye çevirenler zarar etmeyecek! Altın hesabını TL’ye çevirenler ne kadar kazanacak? İşte altın için hesaplama

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.