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Haberler Ekonomi Altınlarını TL'ye çevirenler zarar etmeyecek! Altın hesabını TL'ye çevirenler ne kadar kazanacak? İşte altın için hesaplama

Altınlarını TL'ye çevirenler zarar etmeyecek! Altın hesabını TL'ye çevirenler ne kadar kazanacak? İşte altın için hesaplama

Merkez Bankası'nın altın hesabını TL'ye çevireceklere vereceği destekleri içeren metin Resmi Gazete'de yayınlandı. Altın hesabının TL'ye çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Buna göre altın hesaplarını mevduat hesaplarına yada katılım hesaplarına çeviren vatandaşlara ek avantajlar sağlanacak. Dövize endeksli mevduat hesabından sonra devreye giren bu sistem pek çok altın yatırımcısının dikkatini çekmeyi başardı. İşte gram altın için

FARUK ERDEM EKONOMI
takvim.com.tr
29.12.2021 13:44 - Son Güncelleme: 29.12.2021 13:54
Altınlarını TL’ye çevirenler zarar etmeyecek! Altın hesabını TL’ye çevirenler ne kadar kazanacak? İşte altın için hesaplama

Son dakika ekonomi haberleri... Altınını TL'ye çevirenlere ne kadar destek verilecek? Altın hesabımevduat hesabına çevirenlerin avantajı ne olacak? İşte tüm detaylar...

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Altınlarını TL’ye çevirenler zarar etmeyecek! Altın hesabını TL’ye çevirenler ne kadar kazanacak? İşte altın için hesaplama

Türk Lirası'nı altında tutmak isteyenler için risklerini ortadan kaldıracak önemli bir 'altın' ürünü geldi. Merkez Bankası altın hesaplarını TL'ye çevirenlere aradaki farkı yatıracak. Böylece altın fiyatı düşse de vatandaş kaybetmemiş olacak.

Altınlarını TL’ye çevirenler zarar etmeyecek! Altın hesabını TL’ye çevirenler ne kadar kazanacak? İşte altın için hesaplama

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Altınlarını TL’ye çevirenler zarar etmeyecek! Altın hesabını TL’ye çevirenler ne kadar kazanacak? İşte altın için hesaplama

Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden TCMB tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.

Altınlarını TL’ye çevirenler zarar etmeyecek! Altın hesabını TL’ye çevirenler ne kadar kazanacak? İşte altın için hesaplama

Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

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