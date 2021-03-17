İhtiyaç sahibi dar gelirli ve yoksul ailelere 2021 yılı tek tek devletten farklı yardımlar! Nasıl alınır, detaylar neler?

Corona Virüs salgını sebebiyle devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere bin lira sosyal yardım parası, elektrik desteği, kira yardımı, gıda ve hijyen yardımı, ev tamir desteği gibi yardımlar yapılmaktadır. Peki bu yardımlara nasıl başvuru yapılır? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin ise resmi ikametgahın bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurulması gerekmektedir.