İhtiyaç sahibi dar gelirli ve yoksul ailelere 2021 yılı tek tek devletten farklı yardımlar! Nasıl alınır, detaylar neler?
Tüm dünyayı ve ülkemizi tesiri alan salgın sebebiyle işini kaybeden veya çıkarılan vatandaşların imdadına devletin bir dizi desteği yetişiyor. Ekonomik durumdan etkilenen ve yaşamlarını devam ettirmekte zorlanan ailelere tek kalemde birden çok destek yapılıyor. Bu dayanaklar devletin kurumları aracılığı ile ailelere ulaştırılıyor. Bazılarına müracaat yapılırken bazılarına müracaat yapmadan faydalanılabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor.
Corona Virüs salgını sebebiyle devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere bin lira sosyal yardım parası, elektrik desteği, kira yardımı, gıda ve hijyen yardımı, ev tamir desteği gibi yardımlar yapılmaktadır. Peki bu yardımlara nasıl başvuru yapılır? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin ise resmi ikametgahın bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurulması gerekmektedir.
1.000 TL SOSYAL YARDIM PARASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kovid-19 mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verileceğini bildirdi ve detayları paylaştı. a Selçuk, 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, kişilere yardım yapılacağını bildirdi. İlk ve ikinci faz ardından ise 3. faz için süreç başlayacak. Sosyal yardım 3. fazında ise vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.
3. fazda da 1. ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destekte bulunacaklarını aktaran Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." bilgisini paylaştı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
GIDA VE TEMİZLİK YARDIMI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin ise resmi ikametgahın bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurulması gerekmektedir. Bu yardım, hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 düşük olanlara yapılmaktadır.