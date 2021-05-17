İhtiyaç sahibi ailelere müjde! Her ay düzenli ödeniyor! Devletten elektrik faturası yardımı nasıl alınır? İşte şartlar…

Aile Bakanlığı'nın yardıma muhtaç vatandaşlar için sağladığı yardımlar merak konusu oldu. Aile Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan ve PTT tarafından ödemesi yapılan elektrik yardım parası için vatandaşlardan belli başlı aranan şartlar var. Aile Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan ve PTT tarafından ödemesi yapılan elektrik yardım parası için vatandaşların halen devam eden sosyal yardımlardan yararlanıyor olmaları gerekmektedir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olan vakıflardan, vatandaşlara yardımlar sağlanmaya devam ediyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından sağlanan ve bu vakıflardan sosyal yardım alan vatandaşlara elektrik yardımı ödemesi otomatik olarak sağlanıyor.