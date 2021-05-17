İhtiyaç sahibi ailelere müjde! Her ay düzenli ödeniyor! Devletten elektrik faturası yardımı nasıl alınır? İşte şartlar…
Gündemde yoğun ilgi gören bir haber geldi ve ihtiyaç sahibi ailelere müjde verildi. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar bir de işleri olmayınca faturalarını ödemekte zorlanıyor. Faturalar birikiyor ve ödemek daha da zorlaşıyor. Vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak amacıyla devlet maddi sıkıntı çeken vatandaşlara şartlara uygun olmaları dahilinde her ay düzenli elektrik faturası yardımı yapıyor. Devletten elektrik faturası yardımı nasıl alınır? Onaylananlar hemen ödemelerini alabiliyor. Peki Elektrik yardımından faydalanmak için şartlar neler? İşte detaylar…
Gündemde yoğun ilgi gören bir haber geldi ve ihtiyaç sahibi ailelere müjde verildi. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar bir de işleri olmayınca faturalarını ödemekte zorlanıyor. Faturalar birikiyor ve ödemek daha da zorlaşıyor. Vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak amacıyla devlet maddi sıkıntı çeken vatandaşlara şartlara uygun olmaları dahilinde her ay düzenli elektrik faturası yardımı yapıyor. Devletten elektrik faturası yardımı nasıl alınır? Onaylananlar hemen ödemelerini alabiliyor. Peki Elektrik yardımından faydalanmak için şartlar neler? İşte detaylar…
Devlet 2021 yılında elektrik yardımı yapılmaya devam ediyor ve milyonlarca vatandaş bu yardımdan faydalanabilmek için şartların neler olduğunu araştırıyor. Elektrik Tüketim Desteği (ETD) adı altında yapılan bu yardım her ay belli miktarda ödeniyor ve vatandaşların maddi olarak daha rahat etmesi amaçlanıyor. İhtiyaç sahibi aileler elektrik faturası yardımına başvurduklarında şartları karşılıyorsa ödemeler hemen yapılmaya başlanıyor. Peki elektrik faturası yardımı nereden ve nasıl alınıyor?
PTT ELEKTİRİK YARDIMI NASIL ALINIR?
Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sağladığı elektrik yardımları başvuruları ve ödemeleri başladı. Elektrik tüketim desteği için devletin sunduğu özel koşulların sağlanması durumunda ödenen yardıma PTT elektrik yardımı deniyor. Geçtiğimiz sene milyonlarca vatandaşın başvurduğu ve yine milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşa sağlanan yardım, bu sene 2021 yılında da vatandaşlara sağlanacak. 2020 yılında en az 53 TL elektrik yardımı ödenirken, en fazla 106 TL olarak elektrik yardımı ödemesi yapılmıştır. 2021 yılı PTT elektrik yardımı koşulları da belli oldu. PTT yardımı şartları neler ? PTT elektrik yardımı için hangi evrakla nereye gidilecek?
Aile Bakanlığı'nın yardıma muhtaç vatandaşlar için sağladığı yardımlar merak konusu oldu. Aile Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan ve PTT tarafından ödemesi yapılan elektrik yardım parası için vatandaşlardan belli başlı aranan şartlar var. Aile Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan ve PTT tarafından ödemesi yapılan elektrik yardım parası için vatandaşların halen devam eden sosyal yardımlardan yararlanıyor olmaları gerekmektedir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olan vakıflardan, vatandaşlara yardımlar sağlanmaya devam ediyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından sağlanan ve bu vakıflardan sosyal yardım alan vatandaşlara elektrik yardımı ödemesi otomatik olarak sağlanıyor.
Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan elektrik ödemesi ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan elektrik faturası ödemesi yardımı için yapılan resmi açıklamada şu sözlere yer verildi. "3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır."ifadelerini kullanıldı. Bu açıklamadan anlayacağımı gibi, Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek için ödeme alacak olan vatandaşlar Aile Bakanlığı tarafından seçiliyor.