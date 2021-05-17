Üç buçuk günlüğüne en az 329 lira verilecek! Mesai yapanlara çift ödeme! Önümüzdeki ayın 1'inde...
Geçtiğimiz hafta yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nda pek çok sektör işbaşındaydı. Resmi tatilde görev başında olan on binlerce çalışana ek mesai ödemesi yapılıyor. Bayram boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek. Ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Örneğin; maaşı 3 bin lira olan bir işçinin günlük ücreti 100 lira olarak hesaplanıyor.
Üç buçuk günlüğüne en az 329 lira verilecek! Mesai yapanlara çift ödeme! Önümüzdeki ayın 1'inde... Bayram sürecinde bazı sektörler bulundukları yerden ya da evden çalışma modeliyle mesai yaptı. Bayram boyunca görevinin başında olan vatandaşlara ise resmi tatil olduğu için ekstra mesai ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayramı süresince çalışan tüm işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek. Bilindiği üzere dünya da ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Resmi tatil günlerinde çalışan işçilere ise çalıştıkları kurum ya da şirket tarafından her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.