Üç buçuk günlüğüne en az 329 lira verilecek! Mesai yapanlara çift ödeme! Önümüzdeki ayın 1'inde... Bayram sürecinde bazı sektörler bulundukları yerden ya da evden çalışma modeliyle mesai yaptı. Bayram boyunca görevinin başında olan vatandaşlara ise resmi tatil olduğu için ekstra mesai ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayramı süresince çalışan tüm işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek. Bilindiği üzere dünya da ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Resmi tatil günlerinde çalışan işçilere ise çalıştıkları kurum ya da şirket tarafından her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.