Devlet'ten 1.150, 1.085, 905 TL kira yardımı anında hesaplara yatıyor! Kiranızı ödeyemiyorsanız hemen bunu yapın! e-devlet'ten kolay başvuru!
Kirasını ödeyemeyenlere müjde! Devlet'ten kira yardımı başladı. İl il kira yardımları değişiyor. İşte kira yardımı şartları ve başvuru detayları...
02.09.2022 12:25 - Son Güncelleme: 02.09.2022 12:25
KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Sigortalı olmamak
Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak
Mal varlığına sahip olmamak
Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak
Düzenli bir gelire sahip olmamak
E-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılacak olan başvuru için şifresi olmayan kişiler PTT'den şifre alarak başvuru yapabiliyorlar.
İL İL KİRA YARDIMLARI 2022
İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL
Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL
Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL
Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL
Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL
Bolu, Bingöl: 715 TL