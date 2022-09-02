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Haberler Ekonomi Devlet'ten 1.150, 1.085, 905 TL kira yardımı anında hesaplara yatıyor! Kiranızı ödeyemiyorsanız hemen bunu yapın! e-devlet'ten kolay başvuru!

Devlet'ten 1.150, 1.085, 905 TL kira yardımı anında hesaplara yatıyor! Kiranızı ödeyemiyorsanız hemen bunu yapın! e-devlet'ten kolay başvuru!

Kirasını ödeyemeyenlere müjde! Devlet'ten kira yardımı başladı. İl il kira yardımları değişiyor. İşte kira yardımı şartları ve başvuru detayları...

takvim.com.tr
02.09.2022 12:25 - Son Güncelleme: 02.09.2022 12:25
Devlet’ten 1.150, 1.085, 905 TL kira yardımı anında hesaplara yatıyor! Kiranızı ödeyemiyorsanız hemen bunu yapın! e-devlet’ten kolay başvuru!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kirasını ödeyemeyenler için yardıma başladı. E-devlet'ten başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. İlden ile değişiklik gösteren yardım miktarları 900 TL'den başlıyor. İşte il il yardım miktarları ve kira yardımı başvuru şartları...

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Devlet’ten 1.150, 1.085, 905 TL kira yardımı anında hesaplara yatıyor! Kiranızı ödeyemiyorsanız hemen bunu yapın! e-devlet’ten kolay başvuru!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca kira yardımı ödeniyor. Bazı şartlar dahilinde 1.150 TL'ye kadar kira ödemeleri vatandaşların hesabına yatacak.

Devlet’ten 1.150, 1.085, 905 TL kira yardımı anında hesaplara yatıyor! Kiranızı ödeyemiyorsanız hemen bunu yapın! e-devlet’ten kolay başvuru!

KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Sigortalı olmamak

Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

Mal varlığına sahip olmamak

Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

Düzenli bir gelire sahip olmamak

E-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılacak olan başvuru için şifresi olmayan kişiler PTT'den şifre alarak başvuru yapabiliyorlar.

Devlet’ten 1.150, 1.085, 905 TL kira yardımı anında hesaplara yatıyor! Kiranızı ödeyemiyorsanız hemen bunu yapın! e-devlet’ten kolay başvuru!

E-DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş,

"Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" başlığına tıklayın

"Uygulamaya Git" kısmından işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Devlet’ten 1.150, 1.085, 905 TL kira yardımı anında hesaplara yatıyor! Kiranızı ödeyemiyorsanız hemen bunu yapın! e-devlet’ten kolay başvuru!

İL İL KİRA YARDIMLARI 2022

İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL

Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL

Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL

Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL

Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL

Bolu, Bingöl: 715 TL

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