Devlet’ten 1.150, 1.085, 905 TL kira yardımı anında hesaplara yatıyor! Kiranızı ödeyemiyorsanız hemen bunu yapın! e-devlet’ten kolay başvuru!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kirasını ödeyemeyenler için yardıma başladı. E-devlet'ten başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. İlden ile değişiklik gösteren yardım miktarları 900 TL'den başlıyor. İşte il il yardım miktarları ve kira yardımı başvuru şartları...