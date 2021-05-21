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Bankadan kredi ödemelerinde müthiş fırsat! Nakit iade kazandıran kampanya başladı! Düşük taksit imkanıyla tasarruf edin!

Nakit para ihtiyacı olanlar (Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı için) ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorlar. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte vatandaşlar bankaların avantajlı, düşük kredili kampanyalarını inceliyor. Bu kapsamda ING Bank'tan ihtiyaç kredisi ödemeleri hakkında müjdeli haber geldi. Banka tarafından sunulan kampanyada, "Turuncu Ekstra programı ile ihtiyaç kredisi ödemelerinizde nakit iade avantajından yararlanabilirsiniz." İfadeleri kullanıldı. Yani ihtiyaç kredisi ödemelerinde nakit iade avantajı sağlanıyor. Peki, ING ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Nakit iade nasıl alınıyor? İşte kredi hakkında tüm detaylar!

21.05.2021 22:00 - Son Güncelleme: 21.05.2021 22:00
İhtiyaç kredisi ödemeleri ile ilgili önemli duyuru: Nakit iade avantajı sağlanacak!

Nakit para ihtiyacı olanlar (Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı için) ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorlar. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte vatandaşlar bankaların avantajlı, düşük kredili kampanyalarını inceliyor. Bu kapsamda ING Bank'tan ihtiyaç kredisi ödemeleri hakkında müjdeli haber geldi. Banka tarafından sunulan kampanyada, "Turuncu Ekstra programı ile ihtiyaç kredisi ödemelerinizde nakit iade avantajından yararlanabilirsiniz." İfadeleri kullanıldı. Yani ihtiyaç kredisi ödemelerinde nakit iade avantajı sağlanıyor. Peki, ING ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Nakit iade nasıl alınıyor? İşte kredi hakkında tüm detaylar!

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İhtiyaç kredisi ödemeleri ile ilgili önemli duyuru: Nakit iade avantajı sağlanacak!

ING Bank müşterileri için önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Turuncu Ekstra programı ile ihtiyaç kredisi ödemelerinde nakit iade avantajı sağlandığı bildirildi. Kampanyadan faydalanabilmek için Turuncu Ekstra'lı olmak ve aylık belirtilen 1.000 TL harcama tutarına ulaşmak gerekiyor.

İhtiyaç kredisi ödemeleri ile ilgili önemli duyuru: Nakit iade avantajı sağlanacak!

KAMPANYA ÖZELLİKLERİ

Bankanın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Ödemelerinizde Turuncu Ekstra Banka Kartı'nızı kullanın veya vadesiz hesabınızdan faturalarınızı ödeyin, harcamalarınız 1.000 TL'ye ulaştığında ekstra avantajlar kazanın.

İhtiyaç kredisi ödemeleri ile ilgili önemli duyuru: Nakit iade avantajı sağlanacak!

Eğer hâlâ ING'li değilseniz dijital süreci tamamlayarak müşterimiz olun, size özel sunulan ayrıcalıkla 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından 1.000 TL harcama koşulu olmadan faydalanın.

İhtiyaç kredisi ödemeleri ile ilgili önemli duyuru: Nakit iade avantajı sağlanacak!

Turuncu Ekstra programı ile ihtiyaç kredisi ödemelerinizde nakit iade avantajından yararlanabilirsiniz.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi ile ekstra kazançlı çıkmak ve daha düşük yansıyan faiz oranlarından yararlanmak için Turuncu Ekstra'lı olmanız ve aylık belirtilen 1.000 TL harcama tutarına ulaşmanız yeterli.