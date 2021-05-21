Bankadan kredi ödemelerinde müthiş fırsat! Nakit iade kazandıran kampanya başladı! Düşük taksit imkanıyla tasarruf edin!

Nakit para ihtiyacı olanlar (Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı için) ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorlar. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte vatandaşlar bankaların avantajlı, düşük kredili kampanyalarını inceliyor. Bu kapsamda ING Bank'tan ihtiyaç kredisi ödemeleri hakkında müjdeli haber geldi. Banka tarafından sunulan kampanyada, "Turuncu Ekstra programı ile ihtiyaç kredisi ödemelerinizde nakit iade avantajından yararlanabilirsiniz." İfadeleri kullanıldı. Yani ihtiyaç kredisi ödemelerinde nakit iade avantajı sağlanıyor. Peki, ING ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Nakit iade nasıl alınıyor? İşte kredi hakkında tüm detaylar!

21.05.2021 22:00 - Son Güncelleme: 21.05.2021 22:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





