Tam 801 TL ödeme yapılıyor! TC kimlik ile başvurun hemen hesabınıza gelsin! SGK ardı ardına açıkladı! Herkes alabilecek...
801 TL ödemeyi almayı unutmayın! SGK çeşitli ödemeler yaparak vatandaşları oldukça sevindiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu dar gelirli vatandaşların, pandemi döneminde ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze ödemesi yapıyor. 801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Öte yandan başvuruda bulunmak ve parayı almak için müracaatların 5 sene içerisinde yapılması gerekiyor. İşte cenaze yardımına ilişkin tüm detaylar...
SGK çeşitli ödemeler yaparak vatandaşları oldukça sevindiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu dar gelirli vatandaşların, pandemi döneminde ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze ödemesi yapıyor.. 801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Öte yandan başvuruda bulunmak ve parayı almak için müracaatların 5 sene içerisinde yapılması gerekiyor. İşte cenaze yardımına ilişkin tüm detaylar...
801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Vefat eden kişilerin yakınlarına cenaze masraflarını karşılamak adına, geçtiğimiz yıl 716 TL ödeme yapılıyordu. Ödemeler bu yıl zamlandı. Toplam da 801 TL ödeme yapılıyor. SGK yılda 1 kez ödenecek olan yardımı, sigorta girişi olanların yakınlarına verilecek.
Sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde, Malullük, yaşlılık veya sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin vefatı gerçekleştiğinde, Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği için başvurulabilir.