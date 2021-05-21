Tam 801 TL ödeme yapılıyor! TC kimlik ile başvurun hemen hesabınıza gelsin! SGK ardı ardına açıkladı! Herkes alabilecek...

SGK çeşitli ödemeler yaparak vatandaşları oldukça sevindiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu dar gelirli vatandaşların, pandemi döneminde ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze ödemesi yapıyor.. 801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Öte yandan başvuruda bulunmak ve parayı almak için müracaatların 5 sene içerisinde yapılması gerekiyor. İşte cenaze yardımına ilişkin tüm detaylar...