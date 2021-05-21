Vav TV İzle

Tam 801 TL ödeme yapılıyor! TC kimlik ile başvurun hemen hesabınıza gelsin! SGK ardı ardına açıkladı! Herkes alabilecek...

801 TL ödemeyi almayı unutmayın! SGK çeşitli ödemeler yaparak vatandaşları oldukça sevindiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu dar gelirli vatandaşların, pandemi döneminde ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze ödemesi yapıyor. 801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Öte yandan başvuruda bulunmak ve parayı almak için müracaatların 5 sene içerisinde yapılması gerekiyor. İşte cenaze yardımına ilişkin tüm detaylar...

21.05.2021 23:15 - Son Güncelleme: 21.05.2021 23:15
801 TL ödenecek! TC kimlik no ve dilekçe ile anında başvuru yapabilirsiniz!

SGK çeşitli ödemeler yaparak vatandaşları oldukça sevindiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu dar gelirli vatandaşların, pandemi döneminde ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze ödemesi yapıyor.. 801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Öte yandan başvuruda bulunmak ve parayı almak için müracaatların 5 sene içerisinde yapılması gerekiyor. İşte cenaze yardımına ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
801 TL ödenecek! TC kimlik no ve dilekçe ile anında başvuru yapabilirsiniz!

801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Vefat eden kişilerin yakınlarına cenaze masraflarını karşılamak adına, geçtiğimiz yıl 716 TL ödeme yapılıyordu. Ödemeler bu yıl zamlandı. Toplam da 801 TL ödeme yapılıyor. SGK yılda 1 kez ödenecek olan yardımı, sigorta girişi olanların yakınlarına verilecek.

801 TL ödenecek! TC kimlik no ve dilekçe ile anında başvuru yapabilirsiniz!

SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir.

801 TL ödenecek! TC kimlik no ve dilekçe ile anında başvuru yapabilirsiniz!

Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır. Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir. Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir. O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır.

801 TL ödenecek! TC kimlik no ve dilekçe ile anında başvuru yapabilirsiniz!

Sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde, Malullük, yaşlılık veya sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin vefatı gerçekleştiğinde, Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği için başvurulabilir.