Nakite ihtiyacı olanlar artık eşten dosttan istemeyecek! 36 ay vade, 1.54 faizli kredi müjdesi! Tek tıkla 50.000 TL cepte!

Ziraat Bankası vatandaşa her alanda kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Özel bankalara oranla daha düşük kredi verme özelliği taşıyan banka başvuru işlemlerini sürdürüyor. Ziraat Bankası'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada tüketici kredisinin 36 aya kadar vade seçeneği olduğu belirtildi. Ayrıca, bireysel krediler için vadeler ve çekilen tutar limiti bir defalık tanımlanır. Vade sonu geldiğinde bu limit tekrardan kullandırılamaz olduğu açıklandı. İlgili krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şubeye gitmeden internet ve mobil üzerinden başvurabilecekler. İşte 36 ay vadeli, 1.54 faizli kredi kampanyasının detayları!