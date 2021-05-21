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Nakite ihtiyacı olanlar artık eşten dosttan istemeyecek! 36 ay vade, 1.54 faizli kredi müjdesi! Tek tıkla 50.000 TL cepte!

Nakite mi ihtiyacınız var? Sizi ferahlatacak kampanya Ziraat Bankası tarafından duyuruldu! Ziraat Bankası vatandaşa her alanda kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Özel bankalara oranla daha düşük kredi verme özelliği taşıyan banka başvuru işlemlerini sürdürüyor. Ziraat Bankası'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada tüketici kredisinin 36 aya kadar vade seçeneği olduğu belirtildi. Ayrıca, bireysel krediler için vadeler ve çekilen tutar limiti bir defalık tanımlanır. Vade sonu geldiğinde bu limit tekrardan kullandırılamaz olduğu açıklandı. İlgili krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şubeye gitmeden internet ve mobil üzerinden başvurabilecekler. İşte 36 ay vadeli, 1.54 faizli kredi kampanyasının detayları!

21.05.2021 21:30 - Son Güncelleme: 21.05.2021 21:30
Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı! 36 ay vadeli, 1.54 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti!

Ziraat Bankası vatandaşa her alanda kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Özel bankalara oranla daha düşük kredi verme özelliği taşıyan banka başvuru işlemlerini sürdürüyor. Ziraat Bankası'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada tüketici kredisinin 36 aya kadar vade seçeneği olduğu belirtildi. Ayrıca, bireysel krediler için vadeler ve çekilen tutar limiti bir defalık tanımlanır. Vade sonu geldiğinde bu limit tekrardan kullandırılamaz olduğu açıklandı. İlgili krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şubeye gitmeden internet ve mobil üzerinden başvurabilecekler. İşte 36 ay vadeli, 1.54 faizli kredi kampanyasının detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı! 36 ay vadeli, 1.54 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti!

ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖZELLİKLERİ

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı! 36 ay vadeli, 1.54 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti!

50.000 TL KREDİ HESAPLAMA

Taksit Tutarı:1.914,08 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.052

Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı! 36 ay vadeli, 1.54 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti!

36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı! 36 ay vadeli, 1.54 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti!

Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.