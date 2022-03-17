Ve netleşti! Anında erken emekli olacaksınız! İşe giriş tarihi geriye çekilecek! EYT ve 3600 ek gösterge dışında flaş gelişme yaşandı!
Erken emeklilikte yeni çoğu ayrıntı gün yüzüne çıktı! Bir yandan EYT'lilerin sorunları, başka yandan 3600 ek gösterge meselelerinin gündemde bulunduğu şu zamanlarda birtakım meslek kümeleri amacıyla erken emeklilik uygulamalarının neler bulunduğu araştırılmaya başladı. Bir süredir gündemde yer alan staj süreleri bu kapsam tarafında emekliliğe tesir edebilir. Normal şartlar altında staj süreleri emeklilikte tesirli değil. Fakat bu meslek grubu amacıyla enteresan ayrıntı ilgi çekiyor! Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte ayrıntılar
Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurmaya devam ediyor. Erken emeklilik için SGK tarafından sunulan birçok uygulama bu kişiler faydalı olurken, birçok kişi ise bulunduğu meslek grubuna göre tanınan özel hakları tam olarak bilmiyor. Staj sürelerinin de emeklilik süresinden sayılmasını sağlayacak yöntem ise dikkat çekti!
Ayrıca sigorta başlangıç tarihleri de söz konusu sürelerin değişmesinde etkili olabiliyor. SGK tarafından eksik primlerin ödenerek emekliliği öne çeken uygulamalar arasında doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları gibi seçenekler yer alıyor. Ancak borçlanma staj sürelerini kapsamıyor. Bu durumun istisnası ise bazı meslek grupları için tanımlanmış durumda.
👉Bu Meslek Gruplarında Staj Süreleri Geçerli Olacak!
Staj döneminde ödenen sigorta primi sadece iş kazası ve meslek hastalığı için sınırlı tutuluyor. Uzun vadeli sigorta kollarında yer alamadığı için emeklilikte staj süreleri sayılamıyor. Öte yandan birçok vatandaş staj sürelerinin de emeklilik primlerinde sayılmasını talep ediyor.