İcra sisteminde önemli değişiklik! Borcu olanlar dikkat
Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, icra sisteminde değişikliklere gidileceğinin sinyalini verdi. Yeni sisteme göre, hacizli mallara ilişkin satışlarda tekliflerin alınması gibi işlemler elektronik ortamda yapılacak. Hacizli malın satışında öncelik borçlunun olacak. Borçlu belli bir oranın altında olmamak kaydıyla malını satarak, borcunu icra dairesine ödeyebilecek.
Büyükşehirlerde icra dairelerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olacak icra reisliği müessesi getirilecek. Bu kişilerin hakim sınıfından olacak. İcra müdürleri arasından belirli koşulları taşıyanların sınavla atanacağı icra baş müdürlüğü kadrosu da ihdas edilecek. Ayrıca, icra personelini hukuki sorumluluk baskısından kurtarmak için 'zorunlu mesleki sorumluluk sigortası' da getirilecek. Bu sayede icra personellerinden dolayı tazminat yükünden kurtulmuş olacak.
"ETKİN BİR İCRA SİTEMİ YADSINAMAZ GERÇEKLİK"
Bakan Yardımcısı Öner, Adalet Bakanlığı ve İspanya Adalet Bakanlığı ile ortak yürütülen "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi" açılış töreninde konuştu. Anayasada güvence altına alınan tarafsız ve bağımsız yargının özel hukuk alanındaki tamamlayıcı unsurlardan birinin icra sistemi olduğunu belirten Öner, "Bir icra takibinden beklenen amaç, hakkın sahibine teslimidir ki bu da etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştiği oranda adalet tesis edilmiş olacaktır.
İcra ve iflas sisteminin etkinliği, adalet hizmetlerine olan güvenin yanında ekonomik ve ticari hayatı da etkileyen bir unsurdur. Adalet için etkin bir yargı, etkin bir yargı içinse etkin bir icra sisteminin zorunlu bir gereksinim olduğu yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza durmaktadır" ifadelerini kullandı.
BORÇULUYA SATIŞ İMKANI
İcra sisteminin iyileştirilmesi ve etkinliğinin arttırılmasının yanı sıra icra dairelerinin iş yükünü azaltacak ve avukatların işlerini kolaylaştıracak yasal değişiklik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Öner, şunları kaydetti: "Elektronik satış, haczedilen malın borçlu tarafından paraya çevrilmesi gibi alternatif satış yöntemlerinin getirilmesi, hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi konuları bunlardan bazılarıdır.