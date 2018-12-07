İcra sisteminde önemli değişiklik! Borcu olanlar dikkat

İcra ve iflas sisteminin etkinliği, adalet hizmetlerine olan güvenin yanında ekonomik ve ticari hayatı da etkileyen bir unsurdur. Adalet için etkin bir yargı, etkin bir yargı içinse etkin bir icra sisteminin zorunlu bir gereksinim olduğu yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza durmaktadır" ifadelerini kullandı.