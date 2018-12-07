Emekliye intibak müjdesi! Maaşlar 355 lira yükselecek! İntibak yasası ne zaman çıkacak?

Emekliler intibak düzenlemesinden gelecek müjdeli haberi beklemeye devam ediyor. 2000 yılından sonra emekli olanların maaşında artış sağlayacak olan intibak düzenlemesi gerçekleşirse maaşlarda 355 liraya varan bir artış olması bekleniyor. Peki emekliye intibak düzenlemesinde son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı? İntibak yasası ne zaman çıkacak? İşte intibak ile ilgili detaylar...

7 Aralık 2018 Cuma, 10:00:47 Güncelleme: 10:11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





