Emekliye intibak müjdesi! Maaşlar 355 lira yükselecek! İntibak yasası ne zaman çıkacak?
Emekliler intibak düzenlemesinden gelecek müjdeli haberi beklemeye devam ediyor. 2000 yılından sonra emekli olanların maaşında artış sağlayacak olan intibak düzenlemesi gerçekleşirse maaşlarda 355 liraya varan bir artış olması bekleniyor. Peki emekliye intibak düzenlemesinde son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı? İntibak yasası ne zaman çıkacak? İşte intibak ile ilgili detaylar...
7 Aralık 2018 Cuma, 10:00:47
Güncelleme: 10:11:50
Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor.
MAAŞLAR YÜKSELECEK
Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.
Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek.
MAKAS KAPANACAK
2000 öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş bin 20 lira.
Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.