Bugün itibariyle başladı! Nakit olarak elden dağıtılacak! 3.000 TL , 5.000 ve 10.000 TL para yardımı! İstanbul'da oturanlara...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Nakdi destek kararı geldi. Buna göre 3.000 TL , 5.000 ve 10 bin TL'lik para yardımı yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek" dedi. İşte detaylar...