İbre tersine döndü! Altın fiyatlarında yeni tarih belli oldu! Kıyamet öncesi fırtına koptu! 23-120 gram altın ve 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki bu durumun kripto paraları ve emtiaları da etkilediğine işaret eden Memiş, dolar ve altın fiyatlarının ekranlarda daha düşük rakamlarda görünse de satış fiyatının bunun çok üstünde olduğunu söyledi. Memiş, piyasada 910 TL olarak görünen gram altının gerçekten 933 lira olduğunu, döviz ve emtialar amacıyla Nisan ayında bu sebeple final yapıldığını söylüyor. Gram altının beklendiği kadar yükselmediğinin altını çizerek ons altının temmuz ayında 1200 dolar, sene bağlamında ise 1450 dolara yükseleceği tahminini koruduğunu ifade ediyor.