İbre tersine döndü! Altın fiyatlarında yeni tarih belli oldu! Kıyamet öncesi fırtına koptu! 23-120 gram altın ve 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Kıyamet öncesi fırtınalar koptu! 23-120 gram altın ve 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif maddi sıkılaşmaya gidebileceği beklentileriyle düşüşünü sürdürüyor. Ons altın haftanın son prosedür gününde 1811 dolar oranına kadar gerileyerek, 7 Şubat tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Fed'in daha sert faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle ABD tahvil faizleri yükselişini sürdürüyor. ABD 10 senelik tahvil faizi bugün yüzde 3,09 oranına kadar yükselirken; 2 senelik tahvil faizi ise yüzde 2,61'e kadar tırmandı. Doların dünyada en çok prosedür gören 6 para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi kuvvetli duruşunu sürdürürken; bugün içinde 104,86 civarını görerek 20 senenin zirvesini yeniledi.
Gram altının fiyatı, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle değer kazancında ilerlerken; gün içinde en yüksek 910,09 lira civarını, en düşük ise 897,51 lira civarını gördü. Gram altın, saat 08:15 itibarıyla yüzde 0,61 oranında yükselişle 904,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1498 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 159 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 912 lira civarında hareket ederken; haftanın son prosedür gününe 905 lira seviyeden başlamıştı. Bugünkü prosedürlerde aşağı yukarı 3 ayın en düşük oranına kadar gerileyen ons altın, bugün içinde en yüksek ise 1828 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,20 oranında düşüşle 1818 dolardan prosedür gördü.
OANDA kıdemli analisti Jeffrey Halley, altının 1.835 dolar desteğindeki düşüşü ve başka metallerdeki satışların fiyatları bir gecede aşağı çekmesinin altını büyük kayıplara karşı savunmasız bıraktığını, bu amaçla de ons başına 1.780 dolarlık bir destek testinin gündeme yaklaştığını aktardı. Bir başka analist Stephen Innes ise, Fed'in enflasyonu düşürene kadar şahin kalacağını düşünüyor ve bunun altın yatırımcıları amacıyla problem yaratacağını ifade ediyor.
Rekor için tarih verildi! Altın o tarihte 1000 TL'yi...
İslam Memiş, piyasada 900 TL'nin altında gram altın olmadığını, yalnızca rakamsal olarak bir düşüşün gerçekleştiğini belirtti. Kapalıçarşı fiyatlarına bakıldığında gram altının 914 - 915 TL'ye satıldığına ilgi çekerek, bankalarda da makas aralığı nedeniyle 900 TL altında satışın olası olmadığını belirtti.
Altın fiyatlarındaki bu durumun kripto paraları ve emtiaları da etkilediğine işaret eden Memiş, dolar ve altın fiyatlarının ekranlarda daha düşük rakamlarda görünse de satış fiyatının bunun çok üstünde olduğunu söyledi. Memiş, piyasada 910 TL olarak görünen gram altının gerçekten 933 lira olduğunu, döviz ve emtialar amacıyla Nisan ayında bu sebeple final yapıldığını söylüyor. Gram altının beklendiği kadar yükselmediğinin altını çizerek ons altının temmuz ayında 1200 dolar, sene bağlamında ise 1450 dolara yükseleceği tahminini koruduğunu ifade ediyor.
Dolar ve altın doğrultusunda yükselişlerin bir vakit daha devam edeceğini öngören Memiş, doların bir revizyon hareketi yapabileceği konusu ile ilgili yatırımcıları uyardı. Emtia ve kripto paraların alım amacıyla daha makul fiyatlamalarda olduğunu lakin yoğun alımlar ardından altın ve kripto paralarda yükselişlerin ortaya geleceğini dile getirdi.