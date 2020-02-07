Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı kaç TL? SGK SSK ve Bağkur emeklisine zamlı ikramiye var mı?
SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliler bayram ikramiyelerini bu sene oldukça merak ediyor. Bu bağlamda devleten emeklilere 3 bin 250 TL ek ödeme gelecek. Fakat ikramiye zammı için ise henüz iyi haberler yok. Yani yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığı sürece 1000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi sabit kalmaktadır. Bu noktada özellikle enflasyon artışı sonunda ödemelerin de değer kaybı yaşadığı ifade edilebilir. İlgili ödeme 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinde yer almakta olup "Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir" şeklinde ifade edilmiştir.
Emeklilere geçtiğimiz yıl ödenen ilk bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 31 Mayıs'ta hesaplara yatırılmıştı. Geçtiğimiz yılın ikinci ikramiyesi ise ağustos ayında hesaplara yatırılmış olup vatandaşlara 1000 ₺ Kurban Bayramı ikramiyesi ödenmişti. Bu yıl da emeklilere iki kez bayram ikramiyesi ödenecek olup Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Emekli olan vatandaşların büyük bir merakla beklediği konulardan biri de emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı ve bu ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı. Yeni yılın yaklaşmasıyla da aramalar artınca konuya ilişkin bir haber hazırladık.. Son iki yılda 4 bin TL ikramiye alan emekliler henüz net bir tarih belli olmamasına karşın, 2020 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye alabilecekler.
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM OLMAYACAK!
Söz konusu ödeme 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinde yer alan "Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir" şeklinde ifade edilmiştir. Bu noktada tutar da sabit olarak belirtilmiştir.
EMEKLİ İKRAMİYESİ KANUN TASARISI
1- Düzenleme 5510 sayılı Kanuna, ek madde eklenerek yapılmaktadır. Yani bu düzenleme geçici bir düzenleme değildir. Bundan sonra her yıl, iki bayram öncesinde 1000'er TL bayram ikramiyesi verilecektir.
2- Ödemeden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacaktır. Ayrıca bu ödeme için haciz işlemi uygulanmayacaktır.
3- Düzenleme sadece emeklileri kapsamaktadır.
İşte Kanun Tasarısında Yer Alan Bayram İkramiyesinin Tam Metni:
MADDE 23- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 18- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.