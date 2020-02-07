Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı kaç TL? SGK SSK ve Bağkur emeklisine zamlı ikramiye var mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KANUN TASARISI

1- Düzenleme 5510 sayılı Kanuna, ek madde eklenerek yapılmaktadır. Yani bu düzenleme geçici bir düzenleme değildir. Bundan sonra her yıl, iki bayram öncesinde 1000'er TL bayram ikramiyesi verilecektir.

2- Ödemeden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacaktır. Ayrıca bu ödeme için haciz işlemi uygulanmayacaktır.

3- Düzenleme sadece emeklileri kapsamaktadır.

İşte Kanun Tasarısında Yer Alan Bayram İkramiyesinin Tam Metni:

MADDE 23- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 18- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.