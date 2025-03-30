IBAN ile Ppara gönderirken dikkat! Herkes bu hatayı yapıyor

İşte IBAN üzerinden para gönderirken dikkat edilmesi gereken 4 kritik aşama ve her aşamada nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair ayrıntılı rehber…
1. IBAN NUMARASININ DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN
Her IBAN numarası, tıpkı bir parmak izi gibi benzersizdir ve belirli bir ülkeye, bankaya ve hesaba ait olacak şekilde düzenlenmiştir. Bir harf ya da rakamın eksik ya da hatalı girilmesi, transferin yanlış bir hesaba gitmesine sebep olabilir. Bu da paranızın geri alınmasını neredeyse imkânsız hale getirebilir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
IBAN numarasını manuel yazmak yerine mümkünse kopyala-yapıştır yöntemiyle girin ama boşluk, fazladan karakter veya hatalı format olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
Her bankanın IBAN yapısı farklı olabilir. Türkiye'deki IBAN'lar genellikle "TR" ile başlar ve toplamda 26 karakterden oluşur.
Mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı, doğru IBAN'ı tanıma ve sizi uyarma konusunda yardımcı olabilir. Bu sistemleri kullanmaktan çekinmeyin.
2. ALICININ BİLGİLERİNİ DOĞRULAYIN
IBAN tek başına yeterli gibi görünse de, bazı işlemler için alıcının adı, banka adı, şube kodu gibi bilgiler de gerekebilir. Bu bilgilerin tutarsız olması durumunda işlem iptal olabilir ya da beklenenden daha uzun sürede gerçekleşebilir.
Alıcı Bilgilerinde Kontrol Etmeniz Gerekenler:
Alıcının adı ve soyadı IBAN ile uyuşmalı. Çoğu banka bu bilgilerin uyuşmaması durumunda işlemi gerçekleştirmez.
Özellikle ticari transferlerde şirket adının eksiksiz ve doğru girilmesi büyük önem taşır.
Yurt dışına para gönderirken alıcı bankanın adı, SWIFT/BIC kodu ve şube bilgileri gibi ek bilgiler de talep edilebilir.
3. AÇIKLAMA KISMINI BOŞ BIRAKMAYIN
Görünüşte önemsiz gibi dursa da, açıklama kısmı birçok durumda işlemin doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Özellikle birden fazla ödeme alan kişi ya da kurumlar için hangi ödemenin neye ait olduğunu açıklama kısmındaki bilgiler belirler.
Neden Önemlidir?
Ticari işlemlerde fatura numarası, sipariş kodu gibi bilgiler girilmezse ödemeyi karşı tarafın doğru şekilde tanımlaması zorlaşabilir.
Kira, aidat, okul ücreti gibi düzenli ödemelerde ay belirtilmediği takdirde ödeme karışıklıkları yaşanabilir.
Yanlış ödeme yapıldığında iade sürecinde açıklama kısmı delil niteliği taşıyabilir.
Örnek Açıklamalar:
"Mart 2025 Kira Bedeli"
"Fatura No: 548912"
"Ali Yılmaz - Sipariş Ödemesi"
4. İŞLEM ÜCRETLERİ VE DÖVİZ KURU FARKLARINI GÖZDEN GEÇİRİN
Özellikle uluslararası para transferlerinde, işlem ücretleri ve döviz kuru farkları oldukça önemli bir noktadır. Gönderdiğiniz paranın karşı tarafın hesabına eksik ulaşmasına neden olabilir.
Bu Aşamayı Atlarsanız:
Alıcıya olması gerekenden daha az para ulaşabilir.
Bazı bankalar, döviz kuru üzerinden ek komisyon alabilir.
İşlem ücretleri alıcıya yansıtılabilir; bu da güven sarsıcı durumlar yaratabilir.
Ne Yapmalısınız?
Transfer öncesinde bankanızın işlem ücretlerini ve uyguladığı döviz kurunu öğrenin.
SWIFT mi yoksa SEPA gibi daha uygun maliyetli bir yöntem mi kullanılacağını kontrol edin.
"Gönderici öder" ya da "masraflar ortak" gibi opsiyonları dikkatlice seçin.
✅ IBAN numarasını kontrol edin
✅ Alıcı bilgilerini doğrulayın
✅ Açıklama kısmını boş bırakmayın
✅ İşlem ücretlerini ve döviz kurlarını gözden geçirin
Fotoğraflar: AA