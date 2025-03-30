BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

Nisan ayının ilk haftasında BİM yine dopdolu bir aktüel ürün listesiyle geliyor. 1-4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Omix X6 cep telefonu, pet mama kabı, dikey buharlı ütü gibi ürünler dikkat çekerken, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.