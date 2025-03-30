BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

Nisan ayının ilk haftasında BİM yine dopdolu bir aktüel ürün listesiyle geliyor. 1-4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Omix X6 cep telefonu, pet mama kabı, dikey buharlı ütü gibi ürünler dikkat çekerken, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.
🌾 Sinangil Tam Buğday Un 1 kg – 29,50 TL
🍯 Vakıf Destek Süzme Çiçek Balı 1000 g – 189 TL
🌽 Tada Mısır Konservesi 400 g – 15 TL
🍅 Tukaş Biber & Domates Karışık Salça 1650 g – 89,50 TL
🌻 Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 L – 104,50 TL
🍲 Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg – 102,50 TL
🍚 Efsane Baldo Pirinç 5000 g – 330 TL
🥣 Saban Nohut 2,5 kg – 125 TL
🫒 Zeytino Siyah Zeytin 1000 g – 119 TL
🫒 Tukaş Kalamata Kırma Yeşil Zeytin 1000 g – 129 TL
🍝 Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g – 49,50 TL
🧻 Familia Plus Tuvalet Kağıdı 16'lı – 99 TL
🧼 Familia Plus Kağıt Havlu 6'lı – 69 TL
👶 Jenny & Willy Bebek Bezi – 315 TL
👓 Family Gözlük & Ekran Temizleme Mendili – 29,50 TL
🩸 Orkid Ped Gece – 99 TL
🩸 Orkid Ped Normal – 99 TL
💄 Golden Rose Stick Allık – 179 TL
💋 Dudak Yağı – 149 TL
🧴 Rexona Deodorant 200 ml – 125 TL
🧪 Domestos 5 L – 158,50 TL
🧺 Omo Toz Deterjan 7,5 kg – 299 TL
🌸 ABC Yumuşatıcı – 105 TL
🫧 Doa Sıvı Deterjan – 65 TL
🍞 Kraft Pişirme Kağıdı – 39 TL
👜 Kedi Taşıma Çantası – 749 TL
🐾 Kedi Tırmalama Direği – 199 TL
🏠 Ahşap Kedi Evi – 259 TL
✂️ Kedi Tırnak Makası – 49 TL
🧹 Kedi Kumu Küreği – 15 TL
🧼 Pet Tüy Temizleme Fırçası – 219 TL
🦷 Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı – 189 TL
🔦 Lazerli Kedi Oyuncağı – 229 TL
🚰 Pet Su Sebili – 699 TL
🍽️ Otomatik Mama Kabı – 1.990 TL
🥣 Katlanabilir Mama Kabı – 89 TL
🧲 Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı – 149 TL
📺 TCL 43" Full HD Smart TV – 12.490 TL
📺 Altus 40" Full HD TV – 7.290 TL
📺 TCL 32" Smart TV – 7.990 TL
📺 Dijitsu 32" TV – 4.290 TL
💾 USB Bellek 64 GB – 199 TL
📱 OMIX X6 Telefon – 5.750 TL
🎧 Bluetooth Kulaklık – 549 TL
🎤 Wireless Mikrofon – 429 TL
📦 Kapaklı Kutu ~15 L – 109 TL
🚮 Çöp Kovası – 65 TL
🧴 Cam Sıvı Sabunluk – 59 TL
🍱 Saklama Kabı ~550 ml – 24,50 TL
🍝 Sürgülü Süzgeç – 55 TL
🧼 Bambu Standlı 2'li Sabunluk – 199 TL
🧺 Metal Sepet – 169 TL
🔪 Bambu Kesme Tahtası – 149 TL
🛁 Kapaklı Leğen – 99 TL
🗂️ Ayaklı Organizer – 45 TL
🥔 Soğan/Patates Saklama Kabı – 149 TL
🍳 Sahan 20 cm – 199 TL
🍳 Kızartma Tenceresi 22 cm – 349 TL
🍳 Tava 28 cm – 249 TL
🍽️ Kütahya Porselen Tabak – 59 TL
☕ Borosilikat Kupa – 149 TL
🍰 Desenli Sunumluk – 99 TL
🥗 Büyük Salata Tabağı – 119 TL
🥜 Çerezlik Seti – 249 TL
🍱 Saklama Kapları (375-1150 cc) – 65-119 TL
🛏️ Yastık Alezi – 39,50 TL
🛏️ Yastık Kılıfı 2'li – 59 TL
🛏️ Çift Kişilik Nevresim Seti – 449 TL
🛏️ Lastikli Çarşaf (Çift: 189 TL / Tek: 149 TL)
👡 Kadın Terlik – 79 TL / 89 TL
👜 Punch Bez Çanta – 179 TL
👖 Pijama Alt (Kadın-Erkek) – 169 TL
👖 Eşofman Alt Erkek – 219 TL
🧺 Masa Örtüsü – 129 TL
🧽 Peşkir Kurulama Bezi – 39,50 TL
🧼 Coco Paspas – 129 TL
🚴 Buffalo-F Elektrikli Bisiklet – 39.900 TL
🚴 RSIII Pro X Katlanabilir Bisiklet – 21.950 TL
🚴 Kuba Speed Light Bisiklet – 15.950 TL
🧹 Heifer Kablosuz Süpürge – 4.450 TL
🍹 Arzum Shake'n Take Blender – 1.750 TL
🍽️ Arzum Maxthon Mutfak Robotu – 3.750 TL
🥣 Starmix Mikser – 1.290 TL
🔌 Kumtel Tek Göz Ocak – 750 TL
Fotoğraflar. BİM