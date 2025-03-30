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BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

Ramazan Bayramı'nın ardından BİM marketlerinde indirim rüzgarı kaldığı yerden devam ediyor. 1-4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu resmen açıklandı. Elektrikli bisikletten mutfak robotuna, nevresim setinden teknolojik ürünlere kadar birçok dikkat çekici ürün, sınırlı stoklarla raflarda yerini alacak.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 17:45 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 17:45
BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

Nisan ayının ilk haftasında BİM yine dopdolu bir aktüel ürün listesiyle geliyor. 1-4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Omix X6 cep telefonu, pet mama kabı, dikey buharlı ütü gibi ürünler dikkat çekerken, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

🥫 Gıda Ürünleri

  • 🌾 Sinangil Tam Buğday Un 1 kg – 29,50 TL

  • 🍯 Vakıf Destek Süzme Çiçek Balı 1000 g – 189 TL

  • 🌽 Tada Mısır Konservesi 400 g – 15 TL

  • 🍅 Tukaş Biber & Domates Karışık Salça 1650 g – 89,50 TL

BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

  • 🌻 Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 L – 104,50 TL

  • 🍲 Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg – 102,50 TL

  • 🍚 Efsane Baldo Pirinç 5000 g – 330 TL

  • 🥣 Saban Nohut 2,5 kg – 125 TL

  • 🫒 Zeytino Siyah Zeytin 1000 g – 119 TL

  • 🫒 Tukaş Kalamata Kırma Yeşil Zeytin 1000 g – 129 TL

  • 🍝 Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g – 49,50 TL

BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

🧻 Kişisel Bakım & Temizlik

  • 🧻 Familia Plus Tuvalet Kağıdı 16'lı – 99 TL

  • 🧼 Familia Plus Kağıt Havlu 6'lı – 69 TL

  • 👶 Jenny & Willy Bebek Bezi – 315 TL

  • 👓 Family Gözlük & Ekran Temizleme Mendili – 29,50 TL

  • 🩸 Orkid Ped Gece – 99 TL

  • 🩸 Orkid Ped Normal – 99 TL

  • 💄 Golden Rose Stick Allık – 179 TL

  • 💋 Dudak Yağı – 149 TL

  • 🧴 Rexona Deodorant 200 ml – 125 TL

  • 🧪 Domestos 5 L – 158,50 TL

  • 🧺 Omo Toz Deterjan 7,5 kg – 299 TL

  • 🌸 ABC Yumuşatıcı – 105 TL

  • 🫧 Doa Sıvı Deterjan – 65 TL

  • 🍞 Kraft Pişirme Kağıdı – 39 TL

BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

🐾 Evcil Hayvan Ürünleri

  • 👜 Kedi Taşıma Çantası – 749 TL

  • 🐾 Kedi Tırmalama Direği – 199 TL

  • 🏠 Ahşap Kedi Evi – 259 TL

  • ✂️ Kedi Tırnak Makası – 49 TL

  • 🧹 Kedi Kumu Küreği – 15 TL

  • 🧼 Pet Tüy Temizleme Fırçası – 219 TL

  • 🦷 Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı – 189 TL

  • 🔦 Lazerli Kedi Oyuncağı – 229 TL

  • 🚰 Pet Su Sebili – 699 TL

  • 🍽️ Otomatik Mama Kabı – 1.990 TL

  • 🥣 Katlanabilir Mama Kabı – 89 TL

  • 🧲 Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı – 149 TL

BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

📺 Elektronik Ürünler

  • 📺 TCL 43" Full HD Smart TV – 12.490 TL

  • 📺 Altus 40" Full HD TV – 7.290 TL

  • 📺 TCL 32" Smart TV – 7.990 TL

  • 📺 Dijitsu 32" TV – 4.290 TL

  • 💾 USB Bellek 64 GB – 199 TL

  • 📱 OMIX X6 Telefon – 5.750 TL

  • 🎧 Bluetooth Kulaklık – 549 TL

  • 🎤 Wireless Mikrofon – 429 TL

BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

🧺 Ev & Mutfak Gereçleri

  • 📦 Kapaklı Kutu ~15 L – 109 TL

  • 🚮 Çöp Kovası – 65 TL

  • 🧴 Cam Sıvı Sabunluk – 59 TL

  • 🍱 Saklama Kabı ~550 ml – 24,50 TL

  • 🍝 Sürgülü Süzgeç – 55 TL

  • 🧼 Bambu Standlı 2'li Sabunluk – 199 TL

  • 🧺 Metal Sepet – 169 TL

  • 🔪 Bambu Kesme Tahtası – 149 TL

  • 🛁 Kapaklı Leğen – 99 TL

  • 🗂️ Ayaklı Organizer – 45 TL

  • 🥔 Soğan/Patates Saklama Kabı – 149 TL

BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

🍽️ Mutfak Gereçleri - Pişirme & Servis

  • 🍳 Sahan 20 cm – 199 TL

  • 🍳 Kızartma Tenceresi 22 cm – 349 TL

  • 🍳 Tava 28 cm – 249 TL

  • 🍽️ Kütahya Porselen Tabak – 59 TL

  • ☕ Borosilikat Kupa – 149 TL

  • 🍰 Desenli Sunumluk – 99 TL

  • 🥗 Büyük Salata Tabağı – 119 TL

  • 🥜 Çerezlik Seti – 249 TL

  • 🍱 Saklama Kapları (375-1150 cc) – 65-119 TL

BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

🛏️ Ev Tekstili & Giyim

  • 🛏️ Yastık Alezi – 39,50 TL

  • 🛏️ Yastık Kılıfı 2'li – 59 TL

  • 🛏️ Çift Kişilik Nevresim Seti – 449 TL

  • 🛏️ Lastikli Çarşaf (Çift: 189 TL / Tek: 149 TL)

  • 👡 Kadın Terlik – 79 TL / 89 TL

  • 👜 Punch Bez Çanta – 179 TL

  • 👖 Pijama Alt (Kadın-Erkek) – 169 TL

  • 👖 Eşofman Alt Erkek – 219 TL

  • 🧺 Masa Örtüsü – 129 TL

  • 🧽 Peşkir Kurulama Bezi – 39,50 TL

  • 🧼 Coco Paspas – 129 TL

BİM Aktüel 1-4 Nisan 2025: Teknoloji, Gıda, Temizlik ve Ev Ürünlerinde Dev İndirim

🚲 Elektrikli Ürünler

  • 🚴 Buffalo-F Elektrikli Bisiklet – 39.900 TL

  • 🚴 RSIII Pro X Katlanabilir Bisiklet – 21.950 TL

  • 🚴 Kuba Speed Light Bisiklet – 15.950 TL

  • 🧹 Heifer Kablosuz Süpürge – 4.450 TL

  • 🍹 Arzum Shake'n Take Blender – 1.750 TL

  • 🍽️ Arzum Maxthon Mutfak Robotu – 3.750 TL

  • 🥣 Starmix Mikser – 1.290 TL

  • 🔌 Kumtel Tek Göz Ocak – 750 TL

Fotoğraflar. BİM