Hurç, airfryer, dikey süpürge... BİM'de İNDİRİM üstüne İNDİRİM: 18-21 Haziran aktüel kataloğu!

BİM mağazaları, müşterilerinin günlük ve özel ihtiyaçlarına yönelik genişletilmiş ürün seçenekleriyle dolu yeni aktüel kataloglarını sunmaya hazırlanıyor. 18-21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak bu kataloglarda, haftanın belirli günleri için özel ürün grupları öne çıkacak. Salı günleri, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere temel gıda maddeleri ve çeşitli atıştırmalıklar; Cuma günleri ise AirFryer ve Dikey Elektrikli Süpürge gibi elektronik ve mutfak gereçleri mağazalarda yerini alacak. BİM'in bu yeni ürün yelpazesi, alışveriş severleri heyecanlandırmaya şimdiden başladı.