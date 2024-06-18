Hurç, airfryer, dikey süpürge... BİM'de İNDİRİM üstüne İNDİRİM: 18-21 Haziran aktüel kataloğu!

BİM mağazaları, müşterilerinin günlük ve özel ihtiyaçlarına yönelik genişletilmiş ürün seçenekleriyle dolu yeni aktüel kataloglarını sunmaya hazırlanıyor. 18-21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak bu kataloglarda, haftanın belirli günleri için özel ürün grupları öne çıkacak. Salı günleri, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere temel gıda maddeleri ve çeşitli atıştırmalıklar; Cuma günleri ise AirFryer ve Dikey Elektrikli Süpürge gibi elektronik ve mutfak gereçleri mağazalarda yerini alacak. BİM'in bu yeni ürün yelpazesi, alışveriş severleri heyecanlandırmaya şimdiden başladı.
BİM mağazaları, 18-21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Salı ve Cuma günleri için belirlenen ürünler arasında süt ve süt ürünleri ile birlikte elektronik cihazlar da yer alıyor.
Yörükoglu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL