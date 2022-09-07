Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonlara promosyon dosyası! Emekliler, memurlar ve kamu çalışanlarına 10 bin TL'ye varan ödeme! İşte tüm detaylar

Milyonlara promosyon dosyası! Emekliler, memurlar ve kamu çalışanlarına 10 bin TL'ye varan ödeme! İşte tüm detaylar

Banka promosyon tutarlarında yükseliş sürerken, bu durum hem çalışanları hem emeklileri heyecanlandırdı. Özellikle sözleşmesi, taahhüdü devam edenler promosyonu güncelleme telaşına girdi. Peki herkes cebine giren parayı artırabilir mi? İşte yanıtları&hellip;

Çığıl Ön Yener
07.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 07.09.2022 06:59
Milyonlara promosyon dosyası! Emekliler, memurlar ve kamu çalışanlarına 10.000 bin TL’ye varan ödeme! İşte tüm detaylar

Banka promosyonu son dönemde hem çalışanların hem emeklilerin gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlara promosyon dosyası! Emekliler, memurlar ve kamu çalışanlarına 10.000 bin TL’ye varan ödeme! İşte tüm detaylar

Bankaların yarışıyla son dönemde promosyon tutarları hızla artarken, hem çalışanlar hem emekliler bu ödemelerden yararlanmanın yollarını aramaya başladı.

Milyonlara promosyon dosyası! Emekliler, memurlar ve kamu çalışanlarına 10.000 bin TL’ye varan ödeme! İşte tüm detaylar

Öncelikle belirtelim, yüksek promosyon yolu herkese açık. Üstelik sözleşmesi-taahhüdü devam edenlere de…

Milyonlara promosyon dosyası! Emekliler, memurlar ve kamu çalışanlarına 10.000 bin TL’ye varan ödeme! İşte tüm detaylar

KOMİSYONLAR İŞ BAŞINDA
Memurlarla başlayalım... Son dönemde bankalarla kamu kurumları arasında yapılan anlaşmalarda 41 bin 500 liraya varan promosyon tutarları ortaya çıktı.

Milyonlara promosyon dosyası! Emekliler, memurlar ve kamu çalışanlarına 10.000 bin TL’ye varan ödeme! İşte tüm detaylar

Bu da tüm kamu çalışanlarını heyecanlandırdı.

SON DAKİKA