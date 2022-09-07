Milyonlara promosyon dosyası! Emekliler, memurlar ve kamu çalışanlarına 10 bin TL'ye varan ödeme! İşte tüm detaylar
Banka promosyon tutarlarında yükseliş sürerken, bu durum hem çalışanları hem emeklileri heyecanlandırdı. Özellikle sözleşmesi, taahhüdü devam edenler promosyonu güncelleme telaşına girdi. Peki herkes cebine giren parayı artırabilir mi? İşte yanıtları…
07.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 07.09.2022 06:59
Bankaların yarışıyla son dönemde promosyon tutarları hızla artarken, hem çalışanlar hem emekliler bu ödemelerden yararlanmanın yollarını aramaya başladı.
KOMİSYONLAR İŞ BAŞINDA
Memurlarla başlayalım... Son dönemde bankalarla kamu kurumları arasında yapılan anlaşmalarda 41 bin 500 liraya varan promosyon tutarları ortaya çıktı.