2.565 TL taksit ödemesiyle anında 150.000 TL hesabınıza yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma fırsatı son dakika açıklandı!
Milyonlarca kişi ev sahibi olmanın hayalini kurarken bir yandan da bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar konut kredilerinde en uygun faiz oranı ve uzun vade seçeneğini göz önünde bulunduruyor. Halkbank'ın 120 vadeli konut kredisi uygun faiz oranıyla ev sahibi olmak isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor. Örneğin, 150.000 TL konut kredisini ayda 2,565 TL taksitle kolayca ödeme şansına sahip olabiliyorsunuz. Peki, Halkbank konut kredisi kampanyasının şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Konut kredisi kampanyalarına yoğun ilgi gösterilmeye devam ediyor. Kamu bankalarından uygun faiz oranlı konut kredisi veriliyor. Ev sahibi olmak isteyenler de konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Halkbank'ın 120 vadeli konut kredisi uygun faiz oranıyla ev sahibi olmak isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor. Örneğin, 150.000 TL konut kredisini ayda 2,565 TL taksitle kolayca ödeme şansına sahip olabiliyorsunuz. Peki, Halkbank konut kredisi kampanyasının şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
HAKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorsanız Halkbank'ın sunduğu avantajlı konut kredisi faiz oranından faydalanabilirsiniz.
Mortgage başvurusunun ikinci aşamasında banka tarafından talep edilen belgeler şunlardır:
Kimlik belgesi fotokopisi
Gelir belgesi
Ek gelir belgesi
Alınacak konuta ait kat mülkiyetli tapu