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2.565 TL taksit ödemesiyle anında 150.000 TL hesabınıza yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma fırsatı son dakika açıklandı!

Milyonlarca kişi ev sahibi olmanın hayalini kurarken bir yandan da bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar konut kredilerinde en uygun faiz oranı ve uzun vade seçeneğini göz önünde bulunduruyor. Halkbank'ın 120 vadeli konut kredisi uygun faiz oranıyla ev sahibi olmak isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor. Örneğin, 150.000 TL konut kredisini ayda 2,565 TL taksitle kolayca ödeme şansına sahip olabiliyorsunuz. Peki, Halkbank konut kredisi kampanyasının şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

09.06.2021 11:28 - Son Güncelleme: 09.06.2021 11:28
2.565 TL taksit ödemesiyle anında 150.000 TL hesabınıza yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma fırsatı son dakika açıklandı!

Konut kredisi kampanyalarına yoğun ilgi gösterilmeye devam ediyor. Kamu bankalarından uygun faiz oranlı konut kredisi veriliyor. Ev sahibi olmak isteyenler de konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Halkbank'ın 120 vadeli konut kredisi uygun faiz oranıyla ev sahibi olmak isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor. Örneğin, 150.000 TL konut kredisini ayda 2,565 TL taksitle kolayca ödeme şansına sahip olabiliyorsunuz. Peki, Halkbank konut kredisi kampanyasının şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2.565 TL taksit ödemesiyle anında 150.000 TL hesabınıza yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma fırsatı son dakika açıklandı!

Halkbank tarafından konut kredisi kampanyaları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

Hesaplı Evim Konut Kredisi

Nedir?

Bütçenize en uygun vade ve ödeme seçenekleri sunarak, ev sahibi olmanıza imkân tanıyan kredimizdir.

2.565 TL taksit ödemesiyle anında 150.000 TL hesabınıza yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma fırsatı son dakika açıklandı!

Tutar ve Ödeme Koşulları

Size özel avantajlı faiz oranları sunan konut kredimiz ile taksit ödemelerinizi ister aylık eşit taksitlerle, isterseniz kendi belirleyeceğiniz tutarlarla yapabilirsiniz.

2.565 TL taksit ödemesiyle anında 150.000 TL hesabınıza yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma fırsatı son dakika açıklandı!

HAKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorsanız Halkbank'ın sunduğu avantajlı konut kredisi faiz oranından faydalanabilirsiniz.

Mortgage başvurusunun ikinci aşamasında banka tarafından talep edilen belgeler şunlardır:

Kimlik belgesi fotokopisi
Gelir belgesi
Ek gelir belgesi
Alınacak konuta ait kat mülkiyetli tapu

2.565 TL taksit ödemesiyle anında 150.000 TL hesabınıza yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma fırsatı son dakika açıklandı!

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU!

Halkbank konut kredisi faiz oranı: 1,38

120 ay vadeli 150.000 TL konut kredisi aylık taksit miktarı: 2.565,29 TL

Bankaya yapılacak toplam ödeme tutarı: 307.834,80 TL