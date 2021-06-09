2.565 TL taksit ödemesiyle anında 150.000 TL hesabınıza yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma fırsatı son dakika açıklandı!

Konut kredisi kampanyalarına yoğun ilgi gösterilmeye devam ediyor. Kamu bankalarından uygun faiz oranlı konut kredisi veriliyor. Ev sahibi olmak isteyenler de konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Halkbank'ın 120 vadeli konut kredisi uygun faiz oranıyla ev sahibi olmak isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor. Örneğin, 150.000 TL konut kredisini ayda 2,565 TL taksitle kolayca ödeme şansına sahip olabiliyorsunuz. Peki, Halkbank konut kredisi kampanyasının şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...