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Yargıtay'dan işçi ve işverenleri ilgilendiren karar! Bu sözleşme varsa dikkat

İş yaşamında işçi ve işveren hakları belirli sözleşmelerle güvence altına alınıyor. Bunlardan belirli süreli sözleşmeler, işçiye işe iade davası açma ve belirli şartlar dışında kıdem tazminatı alma hakkı tanımayan sözleşmeler olarak öne çıkıyor. Ancak bu sözleşmeler sıkı şartlara bağlanmış durumda. Yargıtay konuyla ilgili hem işverenleri hem de işçileri ilgilendiren bir karara imza attı. İşte detaylar...

20.09.2021 09:13 - Son Güncelleme: 20.09.2021 09:13
Yargıtay’dan işçi ve işverenleri ilgilendiren karar! Bu sözleşme varsa dikkat

Belirli süreli sözleşmeler sözleşme süresinin bitmesiyle kendiliğinden sona eren, işçilere işe iade davası açma, istisnalar dışında kıdem tazminatı alma hakkı tanımayan sözleşmelerdir.

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Yargıtay’dan işçi ve işverenleri ilgilendiren karar! Bu sözleşme varsa dikkat

Bu nedenle İş Kanunu bu tür sözleşmelerin yapılmasını sıkı şartlara bağlamış, bu şartlar bulunmadan yapılan belirli süreli sözleşmeleri başından itibaren belirsiz süreli saymıştır.

Yargıtay’dan işçi ve işverenleri ilgilendiren karar! Bu sözleşme varsa dikkat

İşverenlerin şartlar bulunmadığı halde belirli süreli yapılan sözleşmelerin olası bir davada aslında belirsiz süreli olduklarını iddia etmesi işçi aleyhine sonuçlar doğurabilmekte, bu nedenle durum yargı kararlarına konu olmaktadır.

Yargıtay’dan işçi ve işverenleri ilgilendiren karar! Bu sözleşme varsa dikkat

Milliyet'in haberine göre İş Kanunu'na göre, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak belirli süreli sözleşme yapılabiliyor.

Yargıtay’dan işçi ve işverenleri ilgilendiren karar! Bu sözleşme varsa dikkat

İŞİN NİTELİĞİ ÖNEMLİ
İşin niteliği belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için önem taşıyor. Sözleşme konusu işin bahsedilen objektif koşulları taşımaması halinde sözleşmeye belirli süreli denilse de, sözleşme baştan itibaren belirsiz süreli kabul ediliyor.

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