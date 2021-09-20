Yargıtay'dan işçi ve işverenleri ilgilendiren karar! Bu sözleşme varsa dikkat
İş yaşamında işçi ve işveren hakları belirli sözleşmelerle güvence altına alınıyor. Bunlardan belirli süreli sözleşmeler, işçiye işe iade davası açma ve belirli şartlar dışında kıdem tazminatı alma hakkı tanımayan sözleşmeler olarak öne çıkıyor. Ancak bu sözleşmeler sıkı şartlara bağlanmış durumda. Yargıtay konuyla ilgili hem işverenleri hem de işçileri ilgilendiren bir karara imza attı. İşte detaylar...
20.09.2021 09:13
- Son Güncelleme: 20.09.2021 09:13