Faizler fena patladı! Barut fıçısı yanında halt etmiş! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?
Tek tek güncellendi! Faizler fena patladı! Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler sonrasında vatandaşların varlıklarını muhafaza etme mevzusunda alternatifler aramaya devam ediyor.Türkiye'de vatandaşların Türk lirasında kalmaları devlet tarafından da seçim edilen bir yatırım refleksi haline geldi. Dolarizasyonu önlemek için Türk lirası türünden banka mevduatlarına muhtelif imkanlar tanınmaktadır. Bu biçimde bankalarda TL mevduatlarının çoğalması hedeflenmektedir. Bankaların Türk lirası türünden mevduat faizleri de büyük bir merak mevzusu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda bankalar arasında yaşanan rekabet giderek çoğalmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı.
Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Yaşanan yükselişin ardından 30 bin liranın aylık faiz getirisi de merak ediliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, N Kolay Aktif Bank bono hesabı, Alternatif Bank, Odeabank, QNB Finansbank ve Şekerbank tarafından açıklanan son 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları rakamları ile 30.000 TL aylık faiz getirisi hesaplama haberimizde... Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.