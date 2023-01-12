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Haberler Ekonomi 2023 ZAMLI MAAŞ FARKI TAKVİMİ! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanlar...

2023 ZAMLI MAAŞ FARKI TAKVİMİ! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları bu ay hesaplara yatacak. Zam oranını yüzde 30'a, taban emekli maaşını ise 5.500 TL'ye çıkaran yasa Meclis'ten geçti! Sıra zamlı maaşların ödenmesine geldi. Bu kapsamda takvim de netleşmiş oldu. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? Memurların 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların emekli maaşları yattı mı? İşte tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
12.01.2023 09:52 - Son Güncelleme: 12.01.2023 10:24
2023 ZAMLI MAAŞ FARKI TAKVİMİ! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanlar...

Milyonlarca memur ve emekli bu ay zamlı maaşına kavuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi. Bu kapsamda emekli ve memurlar zamlı maaşlarını belirlenen tarihlerde alacak. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanların emekli maaşları yattı mı? İşte tüm merak edilenler!

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2023 ZAMLI MAAŞ FARKI TAKVİMİ! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanlar...

Bu ay memurların ve emeklilerin maaşları artıyor.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam TBMM'den geçti | VİDEO

2023 ZAMLI MAAŞ FARKI TAKVİMİ! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre artışları yüzde 15.4, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 olurken, refah payı eklenerek bu oran yüzde 30'a yükseltiliyor.

2023 ZAMLI MAAŞ FARKI TAKVİMİ! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanlar...

Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de yüzde 57'yi aşan artışla 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılıyor.

2023 ZAMLI MAAŞ FARKI TAKVİMİ! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi. Hafta başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, dün de Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı.

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