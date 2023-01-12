2023 ZAMLI MAAŞ FARKI TAKVİMİ! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları bu ay hesaplara yatacak. Zam oranını yüzde 30'a, taban emekli maaşını ise 5.500 TL'ye çıkaran yasa Meclis'ten geçti! Sıra zamlı maaşların ödenmesine geldi. Bu kapsamda takvim de netleşmiş oldu. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? Memurların 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların emekli maaşları yattı mı? İşte tüm detaylar haberimizde!
12.01.2023 09:52 - Son Güncelleme: 12.01.2023 10:24
Milyonlarca memur ve emekli bu ay zamlı maaşına kavuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi. Bu kapsamda emekli ve memurlar zamlı maaşlarını belirlenen tarihlerde alacak. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanların emekli maaşları yattı mı? İşte tüm merak edilenler!
Bu ay memurların ve emeklilerin maaşları artıyor.
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam TBMM'den geçti | VİDEO