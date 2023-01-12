2023 ZAMLI MAAŞ FARKI TAKVİMİ! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanlar...

Milyonlarca memur ve emekli bu ay zamlı maaşına kavuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi. Bu kapsamda emekli ve memurlar zamlı maaşlarını belirlenen tarihlerde alacak. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5,7,9,1,3, 8 olanların emekli maaşları yattı mı? İşte tüm merak edilenler!