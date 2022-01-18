6,95 TL! Torku marka sucuk ve şeker... Happy Center, Carrefour aktüel kataloğu yayında! İndirim başladı fiyatlar neredeyse yarılandı!

Happy Center ve Carrefour aktüel ürünler kataloğu yayında! İndirim başladı fiyatlar neredeyse yarılandı! Torku marka küp şeker 8,95 TL'den 6,95 TL'de düştü. Yine Torku'nun 147,95 TL'den satılan kangal sucuğu 129,95 TL'de düştü. Pazartesi gününün gelemsiyle birlikte vatandaşlar marketlerin indirim kataloğunu görmek istiyor. Bu hafta Happy Center ve Carrefour tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğu diğer marketlerin kataloğuna göre dikkat çekti. Happy Center'in aktüel kataloğuna bakıldığında özellikle gıda ürünlerindeki indirimler şaşırttı. İşte her iki marketinde indirimli ürünlerin tam listesi...