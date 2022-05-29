500 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek! Ziraat Bankası resmen duyurdu: Vade sayısı 10 yıl, 2 yıl geri ödemesiz...

Dört bir yanı verimli topraklar ile donatılmış olan ülkemizde tarımsal faaliyetlerin artması ve dışa bağımlılığın azalması amacı ile çiftçilere verilen desteklerden biri de Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Kamu bankası, resmi internet sitesi aracılığı ile tarım desteği kampanyasını duyurarak, gençlere ve kadın girişimcilere, faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.