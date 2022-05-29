2 ya da bir paranızı alın! 0- 6 yaş aralığında yer alan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aylık ödeme yapılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mayıs ayı sosyal yardım ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre kurumun 3 farklı başlık altında ihtiyaç sahiplerine ulaştığı ve toplamda 295 milyon TL tutarında ödeme yapılacağı bilgisi kaydedildi. İşte bakanlık tarafından hizmete sunulan sosyal yardım modellerine ilişkin ayrıntılar