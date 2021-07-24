Hızlıca raydan çıkacak dağılması an meselesi! Altın fiyatları başka yöne sirayet edecek! Patlamayla agresif yükseliş öncesi... Altın fiyatlarında sert rüzgarlar esiyor. Fiyatlarda peş peşe yaşanan yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıların kafası allak bullak oluyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı nedeniyle ülkemizde piyasalar kapalı. Küresel piyasalarda ise şu saatlerde altının ons fiyatı 1.799 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.