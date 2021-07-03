3 maaş avansla en az 4.500 TL ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklileri uzun süredir talep ediyordu!

Milyonlarca emekli vatandaş, Temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Zamların dışında emekliler nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ödeme olup olmadığını da merak ediyor. Emeklilerin geliri artarken, bir diğer talebi de nakit avans oluyor. Uzun süredir gündemde olan 3 maaş avans uygulaması hayata geçtiği takdirde emekli vatandaşlar binlerce lira ödemeye kavuşacak. En düşük maaşın 1.500 TL olduğu düşünülürse, emekliler en düşük 4.500 TL maaş alabilecek. Peki; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu talebi gerçeğe dönüşecek mi? Emekli nakit avans uygulaması başladı mı? İşte detaylar!

03.07.2021 17:31 - Son Güncelleme: 03.07.2021 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





