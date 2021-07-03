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3 maaş avansla en az 4.500 TL ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklileri uzun süredir talep ediyordu!

Milyonlarca emekli vatandaş, Temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Zamların dışında emekliler nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ödeme olup olmadığını da merak ediyor. Emeklilerin geliri artarken, bir diğer talebi de nakit avans oluyor. Uzun süredir gündemde olan 3 maaş avans uygulaması hayata geçtiği takdirde emekli vatandaşlar binlerce lira ödemeye kavuşacak. En düşük maaşın 1.500 TL olduğu düşünülürse, emekliler en düşük 4.500 TL maaş alabilecek. Peki; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu talebi gerçeğe dönüşecek mi? Emekli nakit avans uygulaması başladı mı? İşte detaylar!

03.07.2021 17:31 - Son Güncelleme: 03.07.2021 17:31
3 maaş avansla en az 4.500 TL ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklileri uzun süredir talep ediyordu!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri uzun süredir nakit ihtiyaçlarını gidermek için nakit avans almak istiyor. Temmuz ayında 13 milyonun üzerinde emekli vatandaş zamlarına kavuşacak. Zamlı maaşlarla birlikte talep edilen konulardan birisi de nakit avans oluyor. Eğer talep hayata geçerse, emekliler 3 maaş avans alabilecek ve acil nakit ihtiyaçlarını giderebilecek. En düşük maaş 1.500 TL olduğu için en düşük nakit avans da 4.500 TL olacak. İşte emekli nakit avansa ilişkin tüm merak edilen bilgiler!

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3 maaş avansla en az 4.500 TL ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklileri uzun süredir talep ediyordu!

Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

3 maaş avansla en az 4.500 TL ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklileri uzun süredir talep ediyordu!

Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

3 maaş avansla en az 4.500 TL ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklileri uzun süredir talep ediyordu!

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.

3 maaş avansla en az 4.500 TL ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklileri uzun süredir talep ediyordu!

NAKİT DESTEĞİ

Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.