Hiç evi olmayanlar 80 bin TL’ye prefabrik ev alabilirler! 30.000 TL’si devletten

Prefabrik ev, hazır yapılar olarak bilinse de iç ve dış dizaynını tamamıyla kişinin tasarımına bırakıldığı, salon m2 uzunluğu, mutfağın ne kadar geniş olunması istendiği, tuvalet, banyo, çatı katı gibi bir çok özellikleri sizin belirleyebileceğiniz yapılardır. Prefabrik konutlara olan alaka her zamankinden daha yüksek bir seviyede. Pandemi sürecinin konutta tüketilen süreci artırması sebebiyle vatandaşlar bahçeli, müstakil ve prefabrik konutlara yöneldiler.