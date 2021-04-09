Hiç evi olmayanlar 80 bin TL’ye prefabrik ev alabilirler! 30.000 TL’si devletten
Evi olmayanlara güzel haber geldi. Hiç evi olmayanlar şayet parasal gidişatları yeterince iyi değilse devletten barınma dayanakları kapsamında yardımlar alabilirler. Barınma dayanakları arasında yer alan en ehemmiyetli takviyelerden birisi prefabrik konut yardımı. Kendisine prefabrik konut alacaklara devlet 30 bin TL'ye kadar para veriyor. Koronavirüs ile mücadele döneminin yanı sıra meydana gelen doğal afetler neticesinde prefabrik evlere ilgi önemli ölçüde arttı.
Prefabrik ev, hazır yapılar olarak bilinse de iç ve dış dizaynını tamamıyla kişinin tasarımına bırakıldığı, salon m2 uzunluğu, mutfağın ne kadar geniş olunması istendiği, tuvalet, banyo, çatı katı gibi bir çok özellikleri sizin belirleyebileceğiniz yapılardır. Prefabrik konutlara olan alaka her zamankinden daha yüksek bir seviyede. Pandemi sürecinin konutta tüketilen süreci artırması sebebiyle vatandaşlar bahçeli, müstakil ve prefabrik konutlara yöneldiler.
Prefabrik ev nedir?
Prefabrik ev, hazır yapılar olarak bilinse de iç ve dış dizaynını tamamıyla kişinin tasarımına bırakıldığı, salon m2 uzunluğu, mutfağın ne kadar geniş olunması istendiği, tuvalet, banyo, çatı katı gibi bir çok özellikleri sizin belirleyebileceğiniz yapılardır.
Prefabrik ev fiyatları ne kadar?
75 m2 2+1 71.900 TL
100 m2 3+1 94.900 TL
126 m2 3+1 144.900 TL
150 m2 4+1 149.900 TL
Evin büyüklüğü, prefabrik ev fiyatlarına etki eden ilk faktördür. Yapının katı arttıkça fiyatı yükselir. Ev için kullanılan malzeme, ev fiyatlarını doğrudan etkiler. Örneğin çelik konstrüksiyon uzun ömürlü prefabrik evlerde fiyatlar daha da artar.
2+1 ve 3+1 Prefabrik Evler için Fiyat Tablosu
* 55 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 70 bin TL.
* 70 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 78 bin TL ile 80 bin TL arasında.
* 75 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 85 bin TL seviyesinde.
* 100 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 109 bin TL ile 112 bin TL arasında.
* 120 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 125 bin TL ile 135 bin TL arasında.
Prefabrik evlere devlet desteği ne kadar?
Devlet prefabrik ev yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış konusu olurken prefabrik ev yapımı için verilen 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu.