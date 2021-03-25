Hiç çalışmadan ve sigorta girişi olmadan SGK-SSK ve Bağkur'lu olabilirsiniz! Her türlü emekli olmak isteyen bunu hemen yapsın!

Milyonlarca kişi emekli olmanın ve rahat bir yaşam sürmenin hayalini kuruyor. Geleceğini güvence altına almak ve rahat bir yaşlılık dönemi geçirmek isteyen kişilerin en büyük amaçlarından biri de emekli olmaktır. Çalışan kişilerin maaşlarından her ay düzenli olarak yapılan kesinti ile emeklilik hakkı belirli şartlar altında olası olurken bazı koşullarda çalışmadan emeklilik hakkı da mümkün oluyor. Emekliliğin hangi sigortalılık statüsünde olduğu son 1.261 güne göre belli olduğu için, uzun yıllar SSK'lı çalışan biri emekliliğine 4 yıl kala sigortalı olursa daha düşük emekli aylığı alabilir. Peki çalışmayanlar emekli olabiliyor mu? Çalışmayan kişiler nasıl emekli olabiliyor? Çalışmadan emekli olmanın şartları nelerdir? İşte çalışmadan emekli olabilmek ile ilgili detaylar...

25.03.2021 08:29 - Son Güncelleme: 25.03.2021 08:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





