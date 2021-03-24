Meslek kursuna katılana bir maaş daha! Yüzleri güldürecek haber geldi! 10 ay boyunca 2.862 liranın yanında...
İşsizlik maaşı işten kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara ödeniyor. Koronavirüs salgınıyla bu ödemenin yanında yeni destekler devreye alındı. Böylece vatandaşların ekonomik anlamda etkilenmemesi için pek çok ödenek verilmeye başlandı. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkı oluyor.
Meslek kursuna katılana bir maaş daha! Yüzleri güldürecek haber geldi! 10 ay boyunca 2.862 lira işsizlik maaşının yanında İŞKUR işbaşı eğitim programına katılan bir ödeme daha veriliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek devreye alındı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına katılarak ikinci bir maaş alabiliyor.