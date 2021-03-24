Meslek kursuna katılana bir maaş daha! Yüzleri güldürecek haber geldi! 10 ay boyunca 2.862 liranın yanında...

İşsizlik maaşı işten kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara ödeniyor. Koronavirüs salgınıyla bu ödemenin yanında yeni destekler devreye alındı. Böylece vatandaşların ekonomik anlamda etkilenmemesi için pek çok ödenek verilmeye başlandı. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkı oluyor.

24.03.2021 12:27 - Son Güncelleme: 24.03.2021 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





