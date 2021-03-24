981 TL'nin altındaysa borçlar silinecek... Neredeyse yarı yarıya! GSS borcu olanlar dikkat!
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlara müjdeli haber! GSS prim borcu bulunan milyonlarca vatandaş için yeni bir sayfa açıldı. 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan vatandaşların borçları silinecek. Bu miktar 2021 yılı düşünüldüğünde 981 lira olarak belirlendi. Peki, GSS borç sildirme nasıl yapılır? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
24.03.2021 10:20
- Son Güncelleme: 24.03.2021 10:20
GSS borç sildirmek isteyen vatandaşları ilgilendiriyor! 31 Mart'a kadar Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını sildirmek mümkün olabiliyor. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlar, 31 Mart 2021 tarihine kadar test yaptırabilir. Gelir düzeyine göre de GSS prim borçları silinecek. Peki, GSS prim borçları nasıl silinir? Kimlerin borcu silinecek? İşte yanıtı...
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Milyonları ilgilendiren GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanvekili İsmail Yılmaz yanıtladı. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor.