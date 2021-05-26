SGK’dan maaşın 12 katı destek! Başvurana hemen ödeniyor! SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte şartlar…

Sosyal Güvenlik Kurumu destekleri yakından takip ediliyor ve başvuru yapanlardan şartlara uygun olanlara ödemeler yapılıyor. SGK'dan maaşın 12 katı destek yardımı gündemde büyük ilgi görüyor ve konu hakkındaki tüm bilgiler merakla araştırılıyor. SGK evlenmek isteyenlere ikramiye yardımı yapıyor, bu imkandan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek önem taşıyor. Peki SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte detaylar…