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SGK’dan maaşın 12 katı destek! Başvurana hemen ödeniyor! SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte şartlar…

Sosyal Güvenlik Kurumu destekleri yakından takip ediliyor ve başvuru yapanlardan şartlara uygun olanlara ödemeler yapılıyor. SGK'dan maaşın 12 katı destek yardımı gündemde büyük ilgi görüyor ve konu hakkındaki tüm bilgiler merakla araştırılıyor. SGK evlenmek isteyenlere ikramiye yardımı yapıyor, bu imkandan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek önem taşıyor. Peki SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte detaylar…

26.05.2021 23:14 - Son Güncelleme: 26.05.2021 23:14
SGK’dan maaşın 12 katı destek! Başvurana hemen ödeniyor! SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte şartlar…

Sosyal Güvenlik Kurumu destekleri yakından takip ediliyor ve başvuru yapanlardan şartlara uygun olanlara ödemeler yapılıyor. SGK'dan maaşın 12 katı destek yardımı gündemde büyük ilgi görüyor ve konu hakkındaki tüm bilgiler merakla araştırılıyor. SGK evlenmek isteyenlere ikramiye yardımı yapıyor, bu imkandan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek önem taşıyor. Peki SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte detaylar…

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SGK’dan maaşın 12 katı destek! Başvurana hemen ödeniyor! SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte şartlar…

Yeni evlenecek çiftler için devlet tarafından yapılan yardımlar yakından takip ediliyor ve şartları uygun olanlar için başvurular yapılıyor. SGK'dan maaşın 12 katı destek yardımı büyük heyecan yarattı ve hemen ayrıntılar araştırma konusu oldu. SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki SGK evlenme ikramiyesi almak isteyen çiftleirn hangi şartları taşıması gerekiyor?

SGK’dan maaşın 12 katı destek! Başvurana hemen ödeniyor! SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte şartlar…

EVLİLİK İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yetim maaşının 12 katına denk gelen evlilik ikramiyesinden, dul ve yetim aylığı alırken evlenmeleri durumunda eş, kız yetim ve ana faydalanabilir.

SGK’dan maaşın 12 katı destek! Başvurana hemen ödeniyor! SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte şartlar…

Evlenmeye karar veren yetim kadınların bir defaya mahsus olmak üzere evlilik ikramiyesi alma hakkı bulunurken yetim erkekler için aynı durum söz konusu değildir.

SGK’dan maaşın 12 katı destek! Başvurana hemen ödeniyor! SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte şartlar…

5434 sayılı Kanun'un 93'ncü maddesinin (b) bendine göre maaş alan yetim erkek çocuklarının aylıkları da, yetim kız çocukları gibi kesintiye uğrayacaktır. Ancak yetim erkek çocukları için evlilik ikramiyesinin ödenmeyecektir.