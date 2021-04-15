Emekli ikramiye zammı 1500 lira olacak mı? Emekliler bu haberi bekliyor! İkramiyeler zamlı mı yatacak?

Emekli ikramiye zammı ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 1500 lira olup olmayacağı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Milyonlarca kişinin faydalanabildiği emekli ikramiyeleri her yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi yatırılıyor. Biner lira olarak yatırılan ikramiye yıl içerisinde toplam 2 bin TL olarak veriliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklaması gelirken gözler zam açıklamasına çevrildi. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.