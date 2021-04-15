Emekli ikramiye zammı 1500 lira olacak mı? Emekliler bu haberi bekliyor! İkramiyeler zamlı mı yatacak?
Emekli ikramiye zammı 1500 lira olacak mı? Hem Ramazan hem Kurban Bayramı öncesi yatırılan emekli ikramiyelerinden milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. İkramiyelere zam gelip gelmeyeceği ise merak edilen konulardan birisi oldu. Emekli bayram ikramiyelerinin 1500 TL'ye çıkacağı gündemin ilk sırasında yer alıyordu. İlk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl ikramiyenin kaç lira olacağına ilişkin bilgiler merakla bekleniyor.
Emekli ikramiye zammı ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 1500 lira olup olmayacağı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Milyonlarca kişinin faydalanabildiği emekli ikramiyeleri her yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi yatırılıyor. Biner lira olarak yatırılan ikramiye yıl içerisinde toplam 2 bin TL olarak veriliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklaması gelirken gözler zam açıklamasına çevrildi. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.
İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayısın ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Emekliler Temmuz ayında aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.
TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:
"İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.