EMEKLİYE 2 MAAŞ BİRDEN | 900-1800 arası prim günü olan SGK’ya başvuruyor! 2008 sonrası sigortalılar...

Eşi vefat eden kadın veya erkek, belli şartlar dahilinde eşinden kalan maaşı alabiliyor. Maaş bağlanması için kişinin çalışıyor ya da emekli olması bir engel teşkil etmiyor. Kendi emekli maaşını alan bir dul, aynı zamanda vefat eden eşinden de maaş alabiliyor.

Ancak maaş oranları, kişinin gelir durumuna göre değişiklik gösteriyor. Geliri olmayan eş, yüzde 75 oranında ölüm maaşı alırken; çalışan ya da emekli olan eşe yüzde 50 oranında maaş bağlanıyor.