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EMEKLİYE 2 MAAŞ BİRDEN | 900-1800 arası prim günü olan SGK'ya başvuruyor! 2008 sonrası sigortalılar...

Sosyal güvenlik mevzuatı vefat eden sigortalıların geride kalan aile bireylerini koruma altına alıyor. Eş ve çocuklara ödenen ölüm ve yetim maaşı ailelerin geçimini sürdürebilmesine destek sunuyor. Peki, eşini ve babasını kaybeden kadınlar çift maaş alabilir mi? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:45 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:45
EMEKLİYE 2 MAAŞ BİRDEN | 900-1800 arası prim günü olan SGK’ya başvuruyor! 2008 sonrası sigortalılar...

Eşi vefat eden kadın veya erkek, belli şartlar dahilinde eşinden kalan maaşı alabiliyor. Maaş bağlanması için kişinin çalışıyor ya da emekli olması bir engel teşkil etmiyor. Kendi emekli maaşını alan bir dul, aynı zamanda vefat eden eşinden de maaş alabiliyor.

EMEKLİYE 2 MAAŞ BİRDEN | 900-1800 arası prim günü olan SGK’ya başvuruyor! 2008 sonrası sigortalılar...

Ancak maaş oranları, kişinin gelir durumuna göre değişiklik gösteriyor. Geliri olmayan eş, yüzde 75 oranında ölüm maaşı alırken; çalışan ya da emekli olan eşe yüzde 50 oranında maaş bağlanıyor.

EMEKLİYE 2 MAAŞ BİRDEN | 900-1800 arası prim günü olan SGK’ya başvuruyor! 2008 sonrası sigortalılar...

Hem Eşten Hem Babadan Maaş Alınabilir mi?

Kadınların en çok merak ettiği konulardan biri, hem eşten hem de babadan maaş alıp alamayacakları. 2008 yılı öncesinde, farklı sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) maaş bağlanması mümkündü.

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