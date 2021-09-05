BİM aktüel ürünler kataloğunda gıda kategorisindeki ürünlerde indirimler! BİM’de bu Salı lezzetli ürünler uygun fiyatla…
Vatandaşlar Salı ve Cuma günleri satışa sunulan BİM aktüel ürünlerini merakla, heyecanla bekliyor ve yayınlanır yayınlanmaz incelemeye başlıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda gıda kategorisindeki ürünlerde indirimler dikkat çekiyor, özellikle çocukları mutlu edecek atıştırmalıklardaki fırsatlar ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra temel gıda ürünlerinden Osmancık pirinç de yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu Salı lezzetli ürünler uygun fiyatla satışa sunulacak. Haberimizden kataloğu inceleyebilir, alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
05.09.2021 10:19
- Son Güncelleme: 05.09.2021 10:19
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Eylül'de yine birbirinden güzel ürünleri satışa sunmaya hazırlanıyor. Yayınlanan kataloğu incelemek isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazanırken alınacakların listesi de yapılıyor. Özellikle çoklu paketlerdeki atıştırmalıklar oldukça uygun fiyata satın alınabiliyor. BİM'de bu Salı raflarda yerini alacak olan Kahve Dünyası el yapımı fındık kreması ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte güncel BİM aktüel kataloğu…