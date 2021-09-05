BİM aktüel ürünler kataloğunda gıda kategorisindeki ürünlerde indirimler! BİM’de bu Salı lezzetli ürünler uygun fiyatla…

BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Eylül'de yine birbirinden güzel ürünleri satışa sunmaya hazırlanıyor. Yayınlanan kataloğu incelemek isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazanırken alınacakların listesi de yapılıyor. Özellikle çoklu paketlerdeki atıştırmalıklar oldukça uygun fiyata satın alınabiliyor. BİM'de bu Salı raflarda yerini alacak olan Kahve Dünyası el yapımı fındık kreması ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte güncel BİM aktüel kataloğu…