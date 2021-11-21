Hesaplarına 750 ve 1000 TL yatacak! Kimler nasıl yararlanacak? Ve belli oldu! Emekli vatandaşlar için açıklama!
Emekliler ek ödemelerini özellikle promosyon ödemelerini oldukça merak ediyor. Bu anlamda emekliler için ek ödemeler büyük önem arz ediyor. Bankalar müşteri çekebilmek için çok çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Emekli maaşını o bankalara taşıyanlar 750 ve 1000 TL ödeme yapılacak.
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Bilindiği gibi promosyon ödemeleri emekliler için can simidi olmuştu. 3 yıl o bankada kalma sözü verenler 750 ve 1000 TL arası karşılıksız para alıyor. Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaş maaşını hangi bankadan alacağı konusu ile ilgili tetkik yapmaya devam ediyor. Son olarak QNB Finansbank doğrultusundan oluşturulan bildirime göre maaşını QNB Finansbank'tan alan kişilerin hesabına 1000 TL geri ödemesiz promosyon yatırılacak. İşte QNB Finansbank promosyon detayları…
Promosyon Şartları
Promosyon ödemesinden faydalanmak için, şubelerimizden başvuruda bulunmanız ve emekli maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alacağınıza dair "emekli maaş taahhütnamesi" imzalamanız gerekmektedir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.