Hesaplarına 750 ve 1000 TL yatacak! Kimler nasıl yararlanacak? Ve belli oldu! Emekli vatandaşlar için açıklama!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Bilindiği gibi promosyon ödemeleri emekliler için can simidi olmuştu. 3 yıl o bankada kalma sözü verenler 750 ve 1000 TL arası karşılıksız para alıyor. Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaş maaşını hangi bankadan alacağı konusu ile ilgili tetkik yapmaya devam ediyor. Son olarak QNB Finansbank doğrultusundan oluşturulan bildirime göre maaşını QNB Finansbank'tan alan kişilerin hesabına 1000 TL geri ödemesiz promosyon yatırılacak. İşte QNB Finansbank promosyon detayları…