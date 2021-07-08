BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz’da ankastre set fırsatı! BİM’de bu hafta çilek severler için eğlenceli ürünler!

Merakla incelenmeye başlanan BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz'da ankastre set fırsatı ön plana çıkıyor. Bu Cuma da birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri ürünleri stoklarla sınırlı olarak satışa çıkarıyor. Kumtel 3'lü cam ankastre seti hem mutfağınıza ayrı bir hava katarken hem de işlerinizi kolaylaştıracak. Ayrıca BİM'de bu hafta çilek severler için eğlenceli ürünler de yoğun ilgi görüyor. Çilek temalı nevresimden terliğe, mutfak bezlerinden pijama takımına kadar pek çok seçenek BİM mağazalarında sizleri bekliyor.