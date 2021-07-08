BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz’da ankastre set fırsatı! BİM’de bu hafta çilek severler için eğlenceli ürünler!
Merakla incelenmeye başlanan BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz'da ankastre set fırsatı ön plana çıkıyor. Bu Cuma da birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri ürünleri stoklarla sınırlı olarak satışa çıkarıyor. Kumtel 3'lü cam ankastre seti hem mutfağınıza ayrı bir hava katarken hem de işlerinizi kolaylaştıracak. Ayrıca BİM'de bu hafta çilek severler için eğlenceli ürünler de yoğun ilgi görüyor. Çilek temalı nevresimden terliğe, mutfak bezlerinden pijama takımına kadar pek çok seçenek BİM mağazalarında sizleri bekliyor.
Merakla incelenmeye başlanan BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz'da ankastre set fırsatı ön plana çıkıyor. Bu Cuma da birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri ürünleri stoklarla sınırlı olarak satışa çıkarıyor. Kumtel 3'lü cam ankastre seti hem mutfağınıza ayrı bir hava katarken hem de işlerinizi kolaylaştıracak. Ayrıca BİM'de bu hafta çilek severler için eğlenceli ürünler de yoğun ilgi görüyor. Çilek temalı nevresimden terliğe, mutfak bezlerinden pijama takımına kadar pek çok seçenek BİM mağazalarında sizleri bekliyor.
BİM marketler her Salı ve Cuma özel ürünler sunmaya devam ederken vatandaşlar heyecanla nelerde indirim olduğunu inceliyor ve alacaklarını belirliyor. BİM aktüelde bu hafta yaz sıcaklarında kurtarıcı Dijitsu Sanayi Tipi Vantilatör, kurban etlerinizi lezzetle pişireceğiniz Lava Döküm Izgara Tavası, her mutfağa lazım Berlin Düdüklü Tencere Seti, mutfağınıza renk katacak yazı taşıyacak temalarla Casilda Home 6'lı Meyve Desenli Pasta Tabağı, North Pacific Katlanır Kamp Sandalyesi ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte güncel BİM kataloğu…