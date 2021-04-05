Hesapları kontrol edin! 2021 Nisan ayı e-devlet ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu! 1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır?
Hesapları hemen kontrol edin! PTT Genel Müdürlüğü hesaplarına ödenen 1000 TL destek müracaatı tüm vatandaşların hizmetine açıldı. E-devlet uygulamaları üzerinden hiçbir koşula bağlı kalmadan müracaat imkânlarına sahipsiniz. Fakat müracaat operasyonları için nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ve müracaat safhaları hakkında dikkat etkeniz gereken ehemmiyetli yerler vardır. 1000 TL sosyal destek paralarına hafta içi günlerde müracaat yapacak olan vatandaşlar müracaatlarını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaktır. Peki 1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır?
E-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ile pandemi sürecindeki destek devam ediyor. Faz 3 olarak ilan edilen E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu, birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bitiş tarihinin olmadığını duyurduğu süreç, değerlendirme işleminin ardından kişinin uygun görülmesi halinde hesabına 1000 TL pandemi destek parası yatırılması ile tamamlanıyor. Dönemsel muhtaçlık kriteri üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere bu paralar vakıflar üzerinden dağıtılacak. Peki, E-Devlet 1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Destek
Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.
89 Bin İhtiyaç Sahibi Kadına 57,2 Milyon TL Destek
Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu
İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetimler İçin 12 Milyon TL Ödeme
Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.
Kronik Rahatsızlığı Olan 2 Bin İhtiyaç Sahibine 3,2 Milyon TL Yardım
Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız" şeklide konuştu.
Kimler Sosyal Yardım Parasından Yararlanamaz?
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.
Asker Çocuklarına Yaklaşık 482 Bin TL Destek
Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız" bilgisini verdi.
1000 TL Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.