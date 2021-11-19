GSS prim borcu olanlar dikkat! Fırsat için son günler yaklaşıyor! SGK otomatik yapıyor

ÇALIŞAN DA EMEKLİ DE...

Sigortalı çalışanlarla SGK'dan aylık veya gelir alanlar, yani emekliler ve dul yetim aylığı alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar. Emekliler ve dul yetim aylığı alanlar prim ödemeksizin, çalışanlar ise brüt maaştan kesilen ve işveren tarafından ödenen primler sayesinde sağlık hizmeti alabiliyorlar.