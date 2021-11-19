GSS prim borcu olanlar dikkat! Fırsat için son günler yaklaşıyor! SGK otomatik yapıyor
GSS prim borcu olan milyonlarca kişinin borcu SGK tarafından otomatik olarak yapılandırıldı. GSS prim borçları için Kasım ayı sonuna kadar süre var. Bu sürede gelir testine girmesi gerektiği halde girmeyenler borçlarını sildirebilir, gelir testi yaptırıp prim ödeyemeyenler için de yapılandırma fırsatı devam ediyor.
Prim borcu yapılandırması için 7326 sayılı Kanunun tanıdığı süre sona erdi. Ancak genel sağlık sigortası prim borçları için ay sonuna kadar süre var. Bu süre içerisinde gelir testine girmesi gerektiği halde girmeyenler borçlarını sildirebilir, gelir testi yaptırıp prim ödeyemeyenler için de yapılandırma fırsatı halen devam ediyor.
Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısı:
Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanların borçları SGK tarafından otomatik olarak yapılandırıldı. Bu kişiler E - Devlet üzerinden borçlarının ödeme günlerini takip edebilirler.
ÇALIŞAN DA EMEKLİ DE...
Sigortalı çalışanlarla SGK'dan aylık veya gelir alanlar, yani emekliler ve dul yetim aylığı alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar. Emekliler ve dul yetim aylığı alanlar prim ödemeksizin, çalışanlar ise brüt maaştan kesilen ve işveren tarafından ödenen primler sayesinde sağlık hizmeti alabiliyorlar.