Milyonları ilgilendiriyor! Devlette unutulan paralar nasıl alınabilir? SGK’da kalan paranızı kolayca sorgulayabilirsiniz!
Devlet tarafından vatandaşlara yapılan destekler bitmiyor, özellikle pandemi döneminde yapılan yardımlar milyonlarca kişiye rahat bir nefes aldırdı. İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan yardımlardan haberi olmayan ya da almayı unutan vatandaşların hesabında paralar birikiyor ve başvuru yaparak geriye dönük tüm birikmiş paraları bir defaya mahsus alabilmeleri mümkün. Peki Devlette unutulan paralar neler, nasıl alınabilir? SGK'da kalan paranızı kolayca sorgulayabilmenin yolu da var, işte tüm detaylar…
Devlet tarafından vatandaşlara yapılan destekler bitmiyor, özellikle pandemi döneminde yapılan yardımlar milyonlarca kişiye rahat bir nefes aldırdı. İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan yardımlardan haberi olmayan ya da almayı unutan vatandaşların hesabında paralar birikiyor ve başvuru yaparak geriye dönük tüm birikmiş paraları bir defaya mahsus alabilmeleri mümkün. Peki Devlette unutulan paralar neler, nasıl alınabilir? SGK'da kalan paranızı kolayca sorgulayabilmenin yolu da var, işte tüm detaylar…
İhtiyaç sahibi olanlara devlet tarafından geniş kapsamda ödemeler yapılıyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda (SGK) bekletilen paralar vatandaşlar tarafından unutulunca ya da alınmayınca hesaplarda kalıyor ve geriye dönük olarak bu paraları geri almak mümkün. Devletin yaptığı bu ödemelerin neler olduğunu merak edenler, kendi hesaplarında para olup olmadığını görmek isteyenler araştırmalara başladı. İşte devlette unutulan paraları sorgulama ve geri alma yöntemi hakkında bilgiler…