Milyonları ilgilendiriyor! Devlette unutulan paralar nasıl alınabilir? SGK’da kalan paranızı kolayca sorgulayabilirsiniz!

Devlet tarafından vatandaşlara yapılan destekler bitmiyor, özellikle pandemi döneminde yapılan yardımlar milyonlarca kişiye rahat bir nefes aldırdı. İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan yardımlardan haberi olmayan ya da almayı unutan vatandaşların hesabında paralar birikiyor ve başvuru yaparak geriye dönük tüm birikmiş paraları bir defaya mahsus alabilmeleri mümkün. Peki Devlette unutulan paralar neler, nasıl alınabilir? SGK'da kalan paranızı kolayca sorgulayabilmenin yolu da var, işte tüm detaylar…