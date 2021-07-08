0,49 faizle 100 bin TL’ye kadar geçerli araç kredisi! Ford, Toyota, Opel, Hyundai, Honda, Fiat araç kampanyaları!
Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, bütçelerine göre uygun bir araç için hesap kitap yapmaya devam ediyor. Birçok araç firması da yaptığı kampanyalarla kredi desteği sağlıyor. Bunlardan birisi de Ford oldu. Ford Fiesta, Focus, Ecosport, Kuga, Puma model araçlarda 0,49 faizle 100 bin TL'ye kadar geçerli araç kredisi veriliyor. Kampanyanın 31 Temmuz sonuna kadar devam edeceği açıklandı. İşte sıfır araç kampanyalarında son detaylar!
Araç alma hayali kuran vatandaşlar, birikimleriyle hesaplı bir araç almak için doğru tercihi yapmaya çalışıyor. Bankaların sunduğu kredi faiz oranlarında son dönemde yaşanan artış dikkat çekerken, araç firmaları da müşterilerine krediler sağlamaya devam ediyor. Birçok firma yaptığı kampanyayla, belirli faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor. Ford tarafından başlatılan kampanyayla; 0,49 faiz karşılığında 100 bin TL'ye kadar ödeme sağlanıyor. İşte firmaların son duyurduğu sıfır araç kampanyaları!
FORD
Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma model sıfır arabaların %0,491 faiz kampanyaları ile satılacağını duyurdu. Söz konusu kampanya 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.
Kampanya açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye, 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir.
Belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, tüzel kişilerin ticari amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.614,64 TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 1.179,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı %0,6900; yıllık toplam maliyet oranı %8,5890 olmaktadır
AUDI
Temmuz ayında zam yapılmayan Audi modellerine Haziran ayı fiyatlarıyla sahip olabilirsiniz.
19 Temmuz 2021'e kadar sınırlı sayıdaki Audi Q2 35 TFSI 150 hp Advanced S Tronic PI modelinde kampanya kapsamında 150.000 TL'ye 18 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Audi Q2 35 TFSI 150 hp Advanced S Tronic PI modelini Haziran fiyatı olan 536.200 TL fiyatla satın alabilirsiniz.
Temmuz ayı kampanyasına özel, Audi A3 Sportback 30 TFSI 110 hp S line S tronic, A3 Sportback 35 TFSI 150 hp Advanced / Sline S tronic ve A3 Sedan 35 TFSI 150 hp S line S tronic model araç alımlarında da 150.000 TL'ye 18 ay %0.99 faiz oranlı kredi fırsatından yararlanabilirsiniz.
Sınırlı sayıdaki Audi Q3 ve Q3 Sportback model araç alımlarında ise 200.000 TL'ye 24 ay %0.99 faiz oranlı kredi kullanabilirsiniz. Kredi kampanyaları 19 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerlidir.