0,49 faizle 100 bin TL’ye kadar geçerli araç kredisi! Ford, Toyota, Opel, Hyundai, Honda, Fiat araç kampanyaları!

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, bütçelerine göre uygun bir araç için hesap kitap yapmaya devam ediyor. Birçok araç firması da yaptığı kampanyalarla kredi desteği sağlıyor. Bunlardan birisi de Ford oldu. Ford Fiesta, Focus, Ecosport, Kuga, Puma model araçlarda 0,49 faizle 100 bin TL'ye kadar geçerli araç kredisi veriliyor. Kampanyanın 31 Temmuz sonuna kadar devam edeceği açıklandı. İşte sıfır araç kampanyalarında son detaylar!

08.07.2021 14:55 - Son Güncelleme: 08.07.2021 14:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





