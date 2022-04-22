Ramazan Bayramı için güncellediler! Hafta sonu da dahil edildi! Gıda, elektronik, züccaciye, ev tekstilinde... A101'de 22 Nisan Cuma sürprizi!
A101'de 22 Nisan Cuma sürprizi! Ramazan Bayramı için güncellendi. Hafta sonunu da kapsıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu baştan aşağı sıfırlandı. Perşembe fırsatları başladı. Güncel A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Peki Bu hafta A101'de neler var? Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar hangi markette özel indirimler uygulanacak merakla bekliyordu. A101 önce davrandı ve tek tek indirimlerini açıkladı. Bizler de haberimizde yepyeni aktüel kataloğuna yer verdik. İşte tüm A101 indirimleri...
22.04.2022 09:05 - Son Güncelleme: 22.04.2022 09:07
A101'de 22 Nisan 2022 Cuma gününe özel indirimler yapıldı. Güncel A101 aktüel ürünler kataloğuna göre bugüne özel yapılan indirimler diğer hiçbir kataloğa benzemiyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte zincir marketler harekete geçti. Bir çok sürpriz vatandaşlar bekliyor. Peki A101'de bu hafta ve hafta sonu neler var? Gıdadan, elektronik ürünlere, züccaciyeden ev tekstiline envai çeşit ürün indirimli fiyatlarıyla marketlerdeki yerini aldı. İşte A101 yepyeni Nisan aktüel kataloğu tam liste!