Ramazan Bayramı için güncellediler! Hafta sonu da dahil edildi! Gıda, elektronik, züccaciye, ev tekstilinde... A101'de 22 Nisan Cuma sürprizi!

A101'de 22 Nisan 2022 Cuma gününe özel indirimler yapıldı. Güncel A101 aktüel ürünler kataloğuna göre bugüne özel yapılan indirimler diğer hiçbir kataloğa benzemiyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte zincir marketler harekete geçti. Bir çok sürpriz vatandaşlar bekliyor. Peki A101'de bu hafta ve hafta sonu neler var? Gıdadan, elektronik ürünlere, züccaciyeden ev tekstiline envai çeşit ürün indirimli fiyatlarıyla marketlerdeki yerini aldı. İşte A101 yepyeni Nisan aktüel kataloğu tam liste!