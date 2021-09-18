27 yaşından küçük olanlara müjde! Hesabını açana 24 bin TL verilecek! 6 ay içinde evraklarla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Binlerce genç mutlu bir yuva kurmak için birikim yapıyor. Evlilik hayali olan gençlere ise devlet tarafından destekler veriliyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekmektedir. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Ancak katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekiyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor.