27 yaşından küçük olanlara müjde! Hesabını açana 24 bin TL verilecek! 6 ay içinde evraklarla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz!
Evlenme hayali kuran çiftlere devlet tarafından sunulan destekler devam ediyor. 5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanabiliyor. Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce kişiye ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu dönemde eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Azami katkı 12 bin 37 lira oluyor. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.
27 yaşından küçük olanlara müjde! Hesabını açana 24 bin TL verilecek! 6 ay içinde evraklarla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Binlerce genç mutlu bir yuva kurmak için birikim yapıyor. Evlilik hayali olan gençlere ise devlet tarafından destekler veriliyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekmektedir. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Ancak katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekiyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor.
Azami katkı 12 bin 37 lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor. İşte çeyiz hesabına ilişkin tutarlar: