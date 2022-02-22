Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor! Vatandaşın gözleri parladı!

ING Bank Hoş Geldin kampanyasından yararlanarak faizsiz 6 aya kadar vadeli 5 bin lira veya 3 – 13 ay vadeyle %0,99 faizli 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır. Daha yüksek miktarda kredi taleplerinde ise düşük faiz oranları ve ekstra avantajlara da yer verilmiştir.