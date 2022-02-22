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Haberler Ekonomi Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor! Vatandaşın gözleri parladı!

Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor! Vatandaşın gözleri parladı!

Vatandaşların son devrede yaşadığı nakit sıkıntılarına çözüm üretmek hedefiyle düşük faizsiz ve masrafsız kredi seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Anında nakit gereksinimleri amacıyla vatandaşlara uygun oranlarla kredi desteği gerçekleştiren bankalar, ilaveten daha yüksek miktarda nakit gereksinimleri amacıyla müşterilerine düşük faiz fırsatları programlamayı hedefliyor. Bankalardan peş peşe gelen faizsiz gereksinim kredisi duyurularının sonrasında önümüzdeki devre amacıyla nakit sorunu çeken bireylerin finansman çözümlerinden yararlanmaları sağlanacak. İşte faizsiz kredi seçenekleri yayınlayan bankalar ve avantajları.

takvim.com.tr
22.02.2022 08:44 - Son Güncelleme: 22.02.2022 08:44
Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor! Vatandaşın gözleri parladı!

ING Bank 5.000 TL Faizsiz Kredi

ING Bank ilk defa müşterisi olacaklara 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği sunuyor. Faizsiz olarak yararlanılmasına olanak tanıyan banka, nakit sıkıntısı çekenlere özel ayrıca 10.000 TL'ye kadar 3 – 12 ay vade fırsatları ile %0,99'dan başlayan faizlerle kredi ödemesi gerçekleştirecek.

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Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor! Vatandaşın gözleri parladı!

Bu sayede farklı ihtiyaçları için kısa vadeli ve düşük miktarda kredi arayanların nakit sıkıntılarına çözüm üretilmesi hedefleniyor. ING Bank tarafından duyurulan faizsiz kredi avantajları ING Mobil üzerinden ilk defa müşteri olacak kişilerin ayrıca birçok farklı avantajdan da yararlanmasını sağlayacak.

Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor! Vatandaşın gözleri parladı!

ING Bank Hoş Geldin kampanyasından yararlanarak faizsiz 6 aya kadar vadeli 5 bin lira veya 3 – 13 ay vadeyle %0,99 faizli 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır. Daha yüksek miktarda kredi taleplerinde ise düşük faiz oranları ve ekstra avantajlara da yer verilmiştir.

Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor! Vatandaşın gözleri parladı!

N Kolay 1.000 TL Faizsiz Nakit

Aktif Bank bünyesinde faaliyet gösteren N Kolay, 30 gün boyunca faizsiz ve masrafsız olarak kullanılabilecek anında 1.000 TL nakit desteği sunuyor.

Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor! Vatandaşın gözleri parladı!

Vatandaşların birçok farklı ihtiyacı için bin liraya kadar kullanabilecekleri faizsiz kredi desteğinden yararlanarak herhangi bir faiz veya masraf ödemeden rahatlıkla nakit ihtiyaçlarının çözülmesi hedeflenmektedir.

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