Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor! Vatandaşın gözleri parladı!
Vatandaşların son devrede yaşadığı nakit sıkıntılarına çözüm üretmek hedefiyle düşük faizsiz ve masrafsız kredi seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Anında nakit gereksinimleri amacıyla vatandaşlara uygun oranlarla kredi desteği gerçekleştiren bankalar, ilaveten daha yüksek miktarda nakit gereksinimleri amacıyla müşterilerine düşük faiz fırsatları programlamayı hedefliyor. Bankalardan peş peşe gelen faizsiz gereksinim kredisi duyurularının sonrasında önümüzdeki devre amacıyla nakit sorunu çeken bireylerin finansman çözümlerinden yararlanmaları sağlanacak. İşte faizsiz kredi seçenekleri yayınlayan bankalar ve avantajları.
22.02.2022 08:44 - Son Güncelleme: 22.02.2022 08:44
ING Bank 5.000 TL Faizsiz Kredi
ING Bank ilk defa müşterisi olacaklara 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği sunuyor. Faizsiz olarak yararlanılmasına olanak tanıyan banka, nakit sıkıntısı çekenlere özel ayrıca 10.000 TL'ye kadar 3 – 12 ay vade fırsatları ile %0,99'dan başlayan faizlerle kredi ödemesi gerçekleştirecek.
Bu sayede farklı ihtiyaçları için kısa vadeli ve düşük miktarda kredi arayanların nakit sıkıntılarına çözüm üretilmesi hedefleniyor. ING Bank tarafından duyurulan faizsiz kredi avantajları ING Mobil üzerinden ilk defa müşteri olacak kişilerin ayrıca birçok farklı avantajdan da yararlanmasını sağlayacak.