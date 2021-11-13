Hesaplara en az 6.000 TL yatırılıyor, süresi var, kaçıran hakkını kaybediyor! Vatandaş bayram gelmeden bayram edecek!

Vatandaşlar bayram edecek! Peş peşe açıklama yapıldı. SGK tarafından toplu ödeme yapılıyor. Başvuru yapanların paraları banka hesaplarına yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu ödeme almak hedefiyle öncesinde prim ödemesi yapmış olmak gerekmiyor. Başvurular SGK müdürlüklerine yazılı olarak yapılıyor. Başvuru takibi ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yapanlar ne kadar para alabileceklerini merak ediyor. SGK tarafından en az 6.000 TL ödeniyor.