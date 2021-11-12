Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette beklenen zam oranı ne? EYT’de son durum! İşte EYT’liye 3’lü maaş hesabı

Bugün asgari ücrette brüt rakam 3. 577,50 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan kesilen prim ve vergilerden sonra işçiye 2.528,9 TL net olarak ödeniyor. Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ise 2021 yılı için 4.203,56 TL'yi buluyor. Burada işverenin SGK primi ve işsizlik sigorta primi brüt ücrete eklenmiş oluyor.