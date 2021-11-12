Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette beklenen zam oranı ne? EYT'de son durum! İşte EYT'liye 3’lü maaş hesabı
Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye'nin gözü asgari ücrete yapılacak zamda. Milyonlarca çalışan yeni yılla birlikte asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Çalışanlar, 'asgari ücret ne kadar olacak?' 'Brüt asgari ücret kaç lira olur?' 'Yeni maaş zamları nasıl hesaplanır' sorularını merak ediyor. Milyonların gözü yeni yapılacak zamlara çevrildi. Memur ve memur emeklilerin zamları ne kadar olacak? EYT'de de son durumun ne olduğu merak ediliyor. 3600 ek göstergede son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri gündemde yer alıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem akıldaki soruları en net şekilde cevapladı.
Milyonlarca çalışanı, işsizi, ev hanımını, kısaca herkesi ilgilendiren asgari ücretin 2022 yılında kaç lira olacağı merak ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu bu miktarı belirleyecek ve Aralık ayının sonuna doğru rakam açıklanacak.
En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması yüksek zam beklentisine giren işçileri daha da heyecanlandırdı.
Bugün asgari ücrette brüt rakam 3. 577,50 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan kesilen prim ve vergilerden sonra işçiye 2.528,9 TL net olarak ödeniyor. Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ise 2021 yılı için 4.203,56 TL'yi buluyor. Burada işverenin SGK primi ve işsizlik sigorta primi brüt ücrete eklenmiş oluyor.
Peki emekli olacaklar için maaşlar nasıl hesaplanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem EYT'liye 3'lü maaş hesabı anlattı.