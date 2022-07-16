Fiyatlar düştü her şey indirime giriyor! Ayçiçek yağı 69 TL! Tuvalet kağıdı... Hafta sonuna giriyoruz A101 aktüel ürünler kataloğu yayında!

A101'de bu hafta sonu neler var? sorusu alışverişe çıkmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz itibariyle A101'de Tiamob Modena Sürgülü Gardırop 2.399 TL, Samsung 58AU7000 58" 4K Crystal Ultra HD TV 10.599 TL, Oppo A16 32 GB 3 GB RAM Cep Telefonu 3.199 TL, Arzum AR5038 Pery Saç Kurutma Makinesi 219 TL, Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 849 TL'ye satılıyor. Elektronik ürünlerin yanı sıra gıda ürünlerinde de indirimler uygulandı. Sırma Ayçiçek Yağı Pet 5 L 165 TL'ye Komili Ayçiçek Yağı 5 L 165 TL'ye, Torku Ayçiçek Yağı 2 L 69 TL'ye, düştü. İşte güncel 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu...