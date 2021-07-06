Hesaplara anında yatıyor! Çalışana, esnafa ve emeklilere bayram öncesi nakit para veriliyor: İNG, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank duyurdu!

Müşterilerin arz ve talep dengesi gözetilerek oluşturulan bayram kredileri, bankalara müracaat oluşturulan kredi miktarı ve seviyesi arttıkça faizlerin düşmesiyle oluşmaktadır. Böylece hem bankalar yeni müşteriler kazanmakta; hem de tüketiciler düşük faiz oranları ile kredi kullanıp nakit gEreksinimlerini karşılayabilmektedir. Çalışana, esnafa ve emeklilere bayram evveli nakit para verildiği bildirildi. Garanti Bankası tarafından verilen bayram kredisinden faydalanmak isteyenler amacıyla faiz oranlarının %1,69 ve %2,64 arasında değiştiği bildirildi. İşte İNG, TEB, İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası doğrultusundan oluşturulan bayram kredisi açıklamaları

06.07.2021 10:43 - Son Güncelleme: 06.07.2021 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





