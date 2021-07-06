Hesaplara anında yatıyor! Çalışana, esnafa ve emeklilere bayram öncesi nakit para veriliyor: İNG, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank duyurdu!
Müşterilerin arz ve talep dengesi gözetilerek oluşturulan bayram kredileri, bankalara müracaat oluşturulan kredi miktarı ve seviyesi arttıkça faizlerin düşmesiyle oluşmaktadır. Böylece hem bankalar yeni müşteriler kazanmakta; hem de tüketiciler düşük faiz oranları ile kredi kullanıp nakit gEreksinimlerini karşılayabilmektedir. Çalışana, esnafa ve emeklilere bayram evveli nakit para verildiği bildirildi. Garanti Bankası tarafından verilen bayram kredisinden faydalanmak isteyenler amacıyla faiz oranlarının %1,69 ve %2,64 arasında değiştiği bildirildi. İşte İNG, TEB, İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası doğrultusundan oluşturulan bayram kredisi açıklamaları
Bankaların müşterilerine sundukları tüm ürünlerde olduğu gibi bayram kredilerinde de bankadan bankaya farklı faiz oranları görülebilmektedir. Bunun sebebi normal zamanlardaki ihtiyaç kredisi faiz oranlarının farklı bankalarda farklı oranlarda olmasıdır. Akbank 3 ay ertelemeli bayram kredisi veriyor. Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
Akbank
Akbank 3 ay ertelemeli bayram kredisi veriyor. Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
İNG
%1,35* faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler 5 Temmuz 2021 - 31 Temmuz 2021 arasında 10.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi kullanarak yararlanabilir.
Kredi kampanyası 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olur.